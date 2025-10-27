ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Дети напали на школьницу в Вимперке. Полиция ищет очевидцев

27 октября 2025
20:00
602
В чешском городе Вимперк возле школы на Сметановой улице произошел инцидент с нападением на несовершеннолетнюю. Группа детей напала на нее вечером 22 октября.
Расследование и последствия
В результате нападения пострадавшая получила травмы, потребовавшие обращения за медицинской помощью. Полиция начала расследование по факту хулиганства.

По словам пресс-секретаря, служители закона также сотрудничают с отделом социальной и правовой защиты детей и соответствующими школьными властями.

Мать девочки, подвергшейся нападению, прокомментировала инцидент в социальных сетях в четверг.


«Вчера около 18 часов группа цыганских детей в возрасте около 15 лет, один из которых имел электрический самокат (речь идет как о мальчиках, так и о девочках), напала на нашу дочь, которая в результате была доставлена скорой помощью в больницу, где находится до сих пор. Инцидент произошел между начальной школой Smetanova и минимаркетом. Еще до этого инцидента та же группа уже приставала к дочери и едва не напала на нее возле нового торгового центра. (...) Эта группа постоянно наезжает на детей на своих самокатах. Они нападают на них и могут даже порвать им одежду. Я не хочу и не буду жить в городе, где приходится бояться, что мои дети не вернутся из школы домой целыми и невредимыми». 

Правоохранители проводят необходимые мероприятия и обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о случившемся по телефону полиции 158.
полиция Чехия
