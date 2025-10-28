Необычно ранний снегопад в Чешских горах

В конце октября 2025 года высочайшие горные массивы Чехии — Шумава, Крконоше и Есеники — оказались под мощным снежным покровом. Снегопады принесли десятки сантиметров снега, что стало самым значительным осадком за последние 16 лет. Наивысший уровень снега, 48 сантиметров, был зафиксирован на горе Велки-Явор.