Необычно ранний снегопад в Чешских горах

28 октября 2025
19:30
В конце октября 2025 года высочайшие горные массивы Чехии — Шумава, Крконоше и Есеники — оказались под мощным снежным покровом. Снегопады принесли десятки сантиметров снега, что стало самым значительным осадком за последние 16 лет. Наивысший уровень снега, 48 сантиметров, был зафиксирован на горе Велки-Явор.
Историческое сравнение
По данным метеорологической службы, подобное одновременное образование снежного покрова в этих трех регионах произошло в последний раз в 2009 году. Однако в тот период снега выпало гораздо больше: на некоторых вершинах его толщина превышала один метр, что до сих пор является рекордным показателем для октября.

Несмотря на текущую ситуацию, устойчивого перехода к зимней погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют потепление уже в ближайшие дни. В связи с этим снег полностью растает даже на самых высокогорных участках к концу недели.
