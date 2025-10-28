Необычно ранний снегопад в Чешских горах
28 октября 2025
19:30
479
В конце октября 2025 года высочайшие горные массивы Чехии — Шумава, Крконоше и Есеники — оказались под мощным снежным покровом. Снегопады принесли десятки сантиметров снега, что стало самым значительным осадком за последние 16 лет. Наивысший уровень снега, 48 сантиметров, был зафиксирован на горе Велки-Явор.
Историческое сравнение
По данным метеорологической службы, подобное одновременное образование снежного покрова в этих трех регионах произошло в последний раз в 2009 году. Однако в тот период снега выпало гораздо больше: на некоторых вершинах его толщина превышала один метр, что до сих пор является рекордным показателем для октября.
Несмотря на текущую ситуацию, устойчивого перехода к зимней погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют потепление уже в ближайшие дни. В связи с этим снег полностью растает даже на самых высокогорных участках к концу недели.
По данным метеорологической службы, подобное одновременное образование снежного покрова в этих трех регионах произошло в последний раз в 2009 году. Однако в тот период снега выпало гораздо больше: на некоторых вершинах его толщина превышала один метр, что до сих пор является рекордным показателем для октября.
Несмотря на текущую ситуацию, устойчивого перехода к зимней погоде не ожидается. Синоптики прогнозируют потепление уже в ближайшие дни. В связи с этим снег полностью растает даже на самых высокогорных участках к концу недели.
❄❄❄Hřebeny českých hor dostaly pořádnou sněhovou peřinu, sníh ale přechodně napadl i trochu níže v horách.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 28, 2025
❄Výška sněhu v úterý 28.10.2025 v 7:00: Velký Javor 48 cm, Labská bouda 42 cm, Plechý 35 cm, Praděd 22 cm sněhu!
❄Jak moc je obvyklé, aby v říjnu leželo na horách… pic.twitter.com/r35ORWfj17
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
501
15:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
787
12:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
748
21:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2227
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2308
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1814
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
2500
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2958
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1636
12:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
12412
11:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
1405
10:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
2634
09:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1553