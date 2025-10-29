ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Новый Генплан Праги позволит ускорить развитие жилищного строительства и транспорта

Новости 420on
29 октября 2025
08:30
505
«Генеральный план Праги — это комплекс градостроительных документов, определяющих развитие города. Эти планы охватывают 10 основных административных округов (Прага 1—10), которые далее разделены на 22 административные части и 57 городских частей.
Это научно обоснованный документ, который регулирует перспективное развитие города, включая реконструкцию и дальнейшее строительство.
 
«Утверждение Генплана плана станет шагом, который изменит Прагу. Он поможет развитию города и даст пражанам возможность в ближайшие десятилетия иметь все, что им нужно для качественной жизни в современной европейской метрополии. От достаточного количества квартир до качественных общественных пространств и услуг, а также быстрых и удобных транспортных сообщений», — говорит Богуслав Свобода, мэр Праги.

Генплан позволит более интенсивно развивать Прагу. Он защищает характер более 700 пражских локаций, природу внутри города и в его окрестностях, исторический центр и типичные городские виды. В нем закреплены важные транспортные проекты и инвестиции. Он открывает площади заброшенных промышленных зон для строительства новых кварталов, благодаря чему может быть построено до 350 000 новых квартир плюс общественные объекты, такие как школы или больницы.
Прага строительство
