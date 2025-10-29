ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: Мошенник с множеством ролей. Лжепилот обманул жителей Чехии на крупную сумму

29 октября 2025
18:00
Задержан 32-летний аферист, выдававший себя за представителей различных профессий.
С декабря прошлого года по июль текущего в крупнейших чешских городах — Праге, Брно и Остраве — орудовал изобретательный мошенник. Он представлялся пилотом авиакомпании, врачом, судьей и даже директором кинотеатра. 

Чаще всего преступник использовал образ пилота. Он подходил к людям возле пражского аэропорта, рассказывая выдуманную историю о забытом в самолете кошельке или о том, что его обокрали карманники. Злоумышленник просил одолжить наличные, обещая немедленно перевести деньги на счет потерпевших. Он показывал якобы совершаемый перевод на телефоне, но затем быстро отменял транзакцию. 

Таким способом аферист обманул 20 человек по всей стране, присвоив около 330 000 крон. Жертвы обратились в правоохранительные органы. После нескольких месяцев расследования полиция установила личность преступника и задержала его по месту проживания матери. 

На допросе 32-летний подозреваемый признался во всех совершенных преступлениях. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. 
полиция мошенничество
