Зимняя резина: рекомендации полиции для безопасности на дорогах

Новости и статьи 29 октября 2025 20:00 479

Чешская полиция рекомендует водителям использовать зимние шины на протяжении всей зимы. Хотя формально обязанность их установки наступает только при наличии снега или льда на дорогах, специалисты советуют не затягивать со сменой покрышек.