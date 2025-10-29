Зимняя резина: рекомендации полиции для безопасности на дорогах
29 октября 2025
20:00
479
Чешская полиция рекомендует водителям использовать зимние шины на протяжении всей зимы. Хотя формально обязанность их установки наступает только при наличии снега или льда на дорогах, специалисты советуют не затягивать со сменой покрышек.
Для автомобилей массой до 3,5 тонны обязательны зимние шины на всех колесах с глубиной протектора не менее 4 мм. Для более тяжелых транспортных средств требования строже: минимальная глубина протектора составляет 6 мм.
Контроль и последствия
Полиция будет проводить проверки после 1 ноября. В это время температура, особенно в утренние часы, уже может опускаться достаточно низко. Нарушителям грозит штраф, а в некоторых случаях может быть запрещена дальнейшая эксплуатация автомобиля.
Отсутствие зимней резины будет учитываться при расследовании причин дорожно-транспортных происшествий.
