Škoda Superb проехала более 2 800 км на одном баке топлива

Новости 420on
30 октября 2025
09:00
1302
Польский раллийный чемпион Мико Марчик за рулем Škoda Superb 2.0 TDI сумел на одном баке топлива преодолеть расстояние от Лодзи до Парижа и обратно.
Пока электромобили продолжают соревноваться, сколько километров смогут пройти на одном заряде (некоторые модели обещают даже 800–900 км), в реальных условиях эти цифры нередко оказываются на сотни километров ниже. На практике даже лучшие электромобили редко превышают 500–600 км пробега при езде по трассе.

Мико Марчик, 29-летний польский гонщик, чемпион Европы по ралли 2025 года, в марте проехал на Škoda Superb путь через Польшу, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды общей длиной 2831 км — на одном баке объемом всего 66 литров.

Машина — серийная Škoda Superb 2.0 TDI (110 кВт) — не подвергалась особым модификациям. Из изменений — 16-дюймовые диски с шинами с низким сопротивлением качению и на 15 мм заниженная подвеска от версии Sportline для улучшения аэродинамики. Пробег автомобиля на момент заезда составлял около 20 000 км.

Марчик сосредоточился на плавности и эффективности движения, но не ехал чересчур медленно: средняя скорость составила 80 км/ч, что в часы пик бывает недостижимо даже на чешской автомагистрали D1.


📊 Результат поездки:
  • Средний расход топлива — 2,61 л / 100 км
  • Минимальный расход (во Франции, при попутном ветре) — 2,2 л / 100 км
  • Пройденное расстояние — 2 831 км
  • Потенциал на следующую попытку — более 3 000 км

По словам гонщика, на расход повлияли холода и затяжные подъемы в Германии (температура около +1°C). Он уверен, что при более мягкой погоде и с использованием премиального дизеля можно преодолеть 3 000 км без дозаправки.

🚗 Вывод:

Для водителей, часто совершающих дальние поездки, дизельные двигатели остаются лучшим выбором. И, по мнению автора, в ближайшие годы даже быстрый прогресс электромобилей это не изменит. На короткие или средние расстояния электрокары подходят идеально — особенно если есть возможность заряжать их дома, но в дальних путешествиях дизель по-прежнему вне конкуренции.
Чехия Автомобили
