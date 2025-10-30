Škoda Superb проехала более 2 800 км на одном баке топлива





Пока электромобили продолжают соревноваться, сколько километров смогут пройти на одном заряде (некоторые модели обещают даже 800–900 км), в реальных условиях эти цифры нередко оказываются на сотни километров ниже. На практике даже лучшие электромобили редко превышают 500–600 км пробега при езде по трассе.

Мико Марчик, 29-летний польский гонщик, чемпион Европы по ралли 2025 года, в марте проехал на Škoda Superb путь через Польшу, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды общей длиной 2831 км — на одном баке объемом всего 66 литров.





Машина — серийная Škoda Superb 2.0 TDI (110 кВт) — не подвергалась особым модификациям. Из изменений — 16-дюймовые диски с шинами с низким сопротивлением качению и на 15 мм заниженная подвеска от версии Sportline для улучшения аэродинамики. Пробег автомобиля на момент заезда составлял около 20 000 км.





Марчик сосредоточился на плавности и эффективности движения, но не ехал чересчур медленно: средняя скорость составила 80 км/ч, что в часы пик бывает недостижимо даже на чешской автомагистрали D1.







📊 Результат поездки:

Средний расход топлива — 2,61 л / 100 км

Минимальный расход (во Франции, при попутном ветре) — 2,2 л / 100 км

Пройденное расстояние — 2 831 км

Потенциал на следующую попытку — более 3 000 км



По словам гонщика, на расход повлияли холода и затяжные подъемы в Германии (температура около +1°C). Он уверен, что при более мягкой погоде и с использованием премиального дизеля можно преодолеть 3 000 км без дозаправки.





🚗 Вывод:



Для водителей, часто совершающих дальние поездки, дизельные двигатели остаются лучшим выбором. И, по мнению автора, в ближайшие годы даже быстрый прогресс электромобилей это не изменит. На короткие или средние расстояния электрокары подходят идеально — особенно если есть возможность заряжать их дома, но в дальних путешествиях дизель по-прежнему вне конкуренции.