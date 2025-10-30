ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

После ясной пятницы в субботу и воскресенье погода ухудшится

30 октября 2025
18:00
После солнечной пятницы погода в Чехии изменится: небо затянет облаками, начнутся осадки. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт.
Пятница будет ясной или малооблачной, утром и вечером возможны туманы. Ночные температуры опустятся до минус одного градуса, днем воздух прогреется до 15 градусов. 

В субботу ожидается похолодание, облачность и морось. Температура составит ночью от 4 до 8 градусов тепла, днем — от 9 до 13, при прояснениях возможно до 15 градусов. 

Воскресенье принесет пасмурную погоду с дождем, но станет теплее. Днем будет от 10 до 14 градусов, в Моравии и Силезии — от 13 до 17. 

Начало следующей недели также будет дождливым, затем осадки постепенно прекратятся, но усилятся туманы. Температура установится на уровне от 8 до 15 градусов. 
