После ясной пятницы в субботу и воскресенье погода ухудшится
30 октября 2025
18:00
568
После солнечной пятницы погода в Чехии изменится: небо затянет облаками, начнутся осадки. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт.
Пятница будет ясной или малооблачной, утром и вечером возможны туманы. Ночные температуры опустятся до минус одного градуса, днем воздух прогреется до 15 градусов.
В субботу ожидается похолодание, облачность и морось. Температура составит ночью от 4 до 8 градусов тепла, днем — от 9 до 13, при прояснениях возможно до 15 градусов.
Воскресенье принесет пасмурную погоду с дождем, но станет теплее. Днем будет от 10 до 14 градусов, в Моравии и Силезии — от 13 до 17.
Начало следующей недели также будет дождливым, затем осадки постепенно прекратятся, но усилятся туманы. Температура установится на уровне от 8 до 15 градусов.
