В Праге разыскивают мужчину, который ушел из дома после ссоры
30 октября 2025
15:00
748
Полиция Чехии обратилась за помощью к жителям в поисках пропавшего мужчины. Лукаш Кратохвил покинул квартиру в девятом районе Праги вечером в среду после конфликта с партнершей.
Перед уходом он попрощался с близкими, что вызвало серьезные опасения. По словам представителя полиции Яна Данека, поведение мужчины перед исчезновением было крайне нетипичным, существует риск, что он может причинить себе вред.
Пропавший занимается марафонским бегом и способен преодолевать расстояния до ста километров. При себе он имел только спортивные часы Garmin Enduro 3 и налобный фонарик, остальные личные вещи остались в квартире.
Полиция провела масштабную операцию с участием вертолета, нескольких десятков сотрудников и служебной собаки. Проверены все вероятные места, где мог находиться Кратохвил, однако результатов пока нет.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1054
09:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1822
08:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
684
20:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1572
19:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1135
18:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
3025
16:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
2398
15:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
3680
11:48
29 ОКТЯБРЯ 2025
2026
11:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1449
08:30
29 ОКТЯБРЯ 2025
1356
21:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
3200
19:30
28 ОКТЯБРЯ 2025
1066