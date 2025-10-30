В Праге разыскивают мужчину, который ушел из дома после ссоры

Перед уходом он попрощался с близкими, что вызвало серьезные опасения. По словам представителя полиции Яна Данека, поведение мужчины перед исчезновением было крайне нетипичным, существует риск, что он может причинить себе вред.





Пропавший занимается марафонским бегом и способен преодолевать расстояния до ста километров. При себе он имел только спортивные часы Garmin Enduro 3 и налобный фонарик, остальные личные вещи остались в квартире.



