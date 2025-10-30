ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге разыскивают мужчину, который ушел из дома после ссоры

Новости и статьи
30 октября 2025
15:00
748
Полиция Чехии обратилась за помощью к жителям в поисках пропавшего мужчины. Лукаш Кратохвил покинул квартиру в девятом районе Праги вечером в среду после конфликта с партнершей.
Перед уходом он попрощался с близкими, что вызвало серьезные опасения. По словам представителя полиции Яна Данека, поведение мужчины перед исчезновением было крайне нетипичным, существует риск, что он может причинить себе вред.

Пропавший занимается марафонским бегом и способен преодолевать расстояния до ста километров. При себе он имел только спортивные часы Garmin Enduro 3 и налобный фонарик, остальные личные вещи остались в квартире.

Полиция провела масштабную операцию с участием вертолета, нескольких десятков сотрудников и служебной собаки. Проверены все вероятные места, где мог находиться Кратохвил, однако результатов пока нет.
полиция Чехия
