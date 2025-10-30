ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге задержан иностранец за попытку изнасилования и нападение с оружием

30 октября 2025
21:00
436
В начале октября в пражском районе Далейске-Удоли произошло нападение на 38-летнюю женщину. Неизвестный в темной одежде приблизился к ней на дорожке и направил на нее короткоствольное оружие. Нападавший жестами требовал вступить с ним в половую связь, а затем стал требовать деньги, постоянно угрожая пистолетом и приказывая молчать. Ситуацию спасло появление свидетелей — испугавшись, преступник скрылся.
Полиция организовала масштабную операцию по поиску злоумышленника с использованием вертолетов, однако сразу обнаружить его не удалось. Благодаря оперативной работе детективов второго отдела столичной полиции подозреваемого задержали во второй половине октября.

44-летнему иностранцу предъявлены обвинения в покушении на изнасилование и грабеж, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, следствие проверяет его причастность к серии краж со взломом в этом районе, что может увеличить срок наказания.
иностранцы преступность полиция
