В Праге задержан иностранец за попытку изнасилования и нападение с оружием

Полиция организовала масштабную операцию по поиску злоумышленника с использованием вертолетов, однако сразу обнаружить его не удалось. Благодаря оперативной работе детективов второго отдела столичной полиции подозреваемого задержали во второй половине октября.





44-летнему иностранцу предъявлены обвинения в покушении на изнасилование и грабеж, за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, следствие проверяет его причастность к серии краж со взломом в этом районе, что может увеличить срок наказания.