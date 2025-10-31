Первая станция пражского метро на линии D готова — это Olbrachtova

Работы по прокладке станции Pankrác на линии D продолжаются, их завершение ожидается во втором квартале 2026 года. Об этом предприятие сообщило сегодня в пресс-релизе. Ход работ в южном вестибюле станции Olbrachtova позволит с середины декабря открыть закрытый участок улицы Na Strži с одной полосой движения в каждом направлении.





Работы по прокладке станции Olbrachtova начались 17 февраля 2023 года, и в настоящее время DPP завершила их в соответствии с графиком.





На первом участке линии D полностью пробиты все путевые и технологические тоннели, включая соединение линий C и D. Станция Olbrachtova завершена, включая оба эскалаторных тоннеля, ведущих в будущие северный и южный вестибюли.





В настоящее время проходка продолжается на станции Pankrác D, осталось завершить менее 16%.



