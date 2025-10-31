Первая станция пражского метро на линии D готова — это Olbrachtova
31 октября 2025
11:30
659
Первой готовой станцией метро D стала Olbrachtova. Пражское транспортное предприятие (DPP) завершило ее строительство на первом участке линии Pankrác – Olbrachtova, строительство которого началось в апреле 2022 года.
Работы по прокладке станции Pankrác на линии D продолжаются, их завершение ожидается во втором квартале 2026 года. Об этом предприятие сообщило сегодня в пресс-релизе. Ход работ в южном вестибюле станции Olbrachtova позволит с середины декабря открыть закрытый участок улицы Na Strži с одной полосой движения в каждом направлении.
Работы по прокладке станции Olbrachtova начались 17 февраля 2023 года, и в настоящее время DPP завершила их в соответствии с графиком.
На первом участке линии D полностью пробиты все путевые и технологические тоннели, включая соединение линий C и D. Станция Olbrachtova завершена, включая оба эскалаторных тоннеля, ведущих в будущие северный и южный вестибюли.
В настоящее время проходка продолжается на станции Pankrác D, осталось завершить менее 16%.
Завершение строительства несущих конструкций южного вестибюля станции Olbrachtova позволит с середины декабря открыть улицу Na Strži между перекрестками с улицами Antala Staška и Olbrachtova с одной полосой движения в каждом направлении, в первоначальной левой полосе в направлении центра. «Благодаря этому уменьшится сама строительная площадка метро D на перекрестке улиц Na Strži и Antala Staška, облегчится транспортная ситуация в этой части Праги 4 и улучшится плавность движения», — сообщило транспортное предприятие.
