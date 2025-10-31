Škoda Elroq вошла в число финалистов европейского конкурса «Автомобиль года»
31 октября 2025
12:30
220
Škoda Elroq вошла в число семи финалистов конкурса на звание «Европейский автомобиль года 2026». Другими финалистами являются Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA и Renault. Об этом организаторы сообщили сегодня на своем сайте. Победителя жюри объявит 9 января следующего года на автосалоне в Брюсселе.
Чехию в жюри представляет Йиржи Духонь из журнала Automobil. «Пока что баллы не начислялись, каждый член жюри просто написал своих семерых фаворитов. Затем просто подсчитали общий рейтинг и лидеров по количеству баллов», — сообщил Духонь.
Само голосование состоится в декабре. «16 и 17 декабря жюри в последний раз тщательно протестирует всех финалистов на каталонском автодроме Parcmotor Castellolí, на следующий день там также состоится презентация производителей и общее собрание организации COTY», — добавил Духонь. COTY — это аббревиатура от английского названия конкурса, то есть Car of the Year («Автомобиль года»).
Опрос проводится с 1964 года европейскими автомобильными журналами. Жюри состоит из профессиональных автомобильных журналистов, в настоящее время в его состав входят 59 человек из 23 европейских стран.
Победителем 2025 года стал электромобиль Renault 5 / Alpine A290.
