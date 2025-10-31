Škoda Elroq вошла в число финалистов европейского конкурса «Автомобиль года»

Škoda Elroq вошла в число семи финалистов конкурса на звание «Европейский автомобиль года 2026». Другими финалистами являются Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA и Renault. Об этом организаторы сообщили сегодня на своем сайте. Победителя жюри объявит 9 января следующего года на автосалоне в Брюсселе.