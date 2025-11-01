ИИ нас не заменит — считают чешские переводчики и литературоведы





Например, лауреат Государственной премии за переводческую деятельность Анежка Харватова не боится, что ей придется уступить свою работу машинам. «У человека в мозгу всегда есть особые связи, которые никакой искусственный интеллект не может заменить. Я думаю, что искусственный интеллект никогда не будет обладать оригинальностью, изобретательностью и чувством юмора», — говорит она. Харватова является председателем Объединения переводчиков и переводит на чешский язык книги с испанского, итальянского и французского языков, в том числе книги лауреата Нобелевской премии Марио Варгаса Льосы.

По ее мнению, инструменты искусственного интеллекта можно использовать только для поиска идей. Аналогичного мнения придерживается и новый обладатель премии имени Йозефа Юнгмана в области перевода Йиржи Голуб. «Искусственный интеллект может вдохновлять, если переводчик ищет интересное решение для какого-то отрывка или стиха, но, на мой взгляд, пока еще не время использовать его для чистого перевода», — считает он.





В ноябре 2023 года сообщество переводчиков присоединилось к призыву Европейского совета ассоциаций литературных переводчиков (CEATL). В заявлении подчеркивается, что литературный перевод является творческой деятельностью, и отвергается предоставление государственной поддержки генеративным переводам.

Чешская община также опубликовала список рекомендаций для своих членов по работе с генеративным ИИ. Среди прочего в нем подчеркивается, что издатель должен знать, если при переводе использовался искусственный интеллект. Переводчики также должны следить за тем, чтобы их работы не использовались для дальнейшего обучения языковых моделей, если они этого не желают.





По мнению сообщества, они не должны соглашаться на то, чтобы стать просто редакторами. «Есть издатели, которые иногда задают запрос: "Ищу редактора, который отредактирует машинный перевод". Но в нашем сообществе это в целом воспринимается, с одной стороны, как неэтичное, а с другой — как дающее переводчику или редактору еще больше работы, чем если бы он переводил сам», — уточнила Харватова.





ИИ может найти применение и в аудиокнигах. С ним экспериментирует один из крупнейших игроков на чешском рынке, компания Euromedia, которая уже выпустила книгу, озвученную синтетическими голосами. Аудиоверсия мотивационной книги «Мир дешевого дофамина» появилась с согласия авторов Йиржи Криштофа Ярмара и Войтеха Главачека. Они предоставили свои голоса искусственному интеллекту, потому что, по их словам, он звучит более профессионально и справляется быстрее. Запись была выполнена за три часа.





Ускорение процесса записи и улучшение нетренированных голосов авторов — это те случаи, когда использование ИИ для издателей является эффективным и интересным, отмечает руководитель отдела маркетинга издательства Euromedia Ондрей Бениш. Другие возможности применения ИИ пока только намечаются. «Мы видим определенный потенциал в том, чтобы транслировать текст в рамках, например, книжных ярмарок и продвигать чешских авторов, но на данный момент это только идеи», — добавил он.