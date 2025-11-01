Остерегайтесь фальшивого инспектора, он злоупотребил удостоверением ČOI

Поддельное служебное удостоверение на имя MUDr. Vladimír VAŇO использовал молодой мужчина, проводя проверки предприятий. Карточка также содержит информацию о том, что речь идет о проверке несуществующей Ветеринарной торговой инспекцией, написала ČOI на своем сайте.



Инспекция просит предпринимателей, если они столкнутся с удостоверением, которое по своему виду и содержанию не соответствует действующему служебному документу, сообщить об этом в Чешскую торговую инспекцию по телефону 296 366 207. Дело передано в полицию.



Злоупотребление служебным удостоверением Чешской торговой инспекции является уголовно наказуемым деянием. Лицо, нашедшее удостоверение, обязано сдать его в отделение полиции Чешской Республики или Чешской торговой инспекции.