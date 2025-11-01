ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Мелкий ремонт квартир стоимостью до 1500 крон арендаторы будут оплачивать сами, предлагает министерство

Новости 420on
1 ноября 2025
11:00
545
Сумма расходов на мелкий ремонт в квартирах, которые оплачивает арендатор, может увеличиться с 1 000 до 1 500 крон. Предложение Министерства местного развития (MMR) будет обсуждаться правительством 5 ноября.
Общие расходы арендатора на мелкий ремонт в календарном году не должны превышать 150 крон за квадратный метр арендуемой площади. Изначально министерство хотело индексировать суммы, но теперь предлагает одноразовое повышение.

По мнению министерства, причиной повышения лимита является рост инфляции, поскольку текущие суммы были установлены с учетом цен 2015 года, то есть десятилетней давности.

По мнению министерства, предложение повлияет на финансовое положение семей. Увеличение расходов, связанных с проживанием в квартире, может отразиться на расходах домохозяйств на жилье. Однако можно ожидать небольшого положительного эффекта для семей, которые сами сдают недвижимость в аренду.

«В росте расходов на жилье (увеличение финансового участия арендатора) в целом проявится лишь частично, в структуре расходов оно составляет менее значимую статью. С учетом более высокого роста доходов этот факт может негативно сказаться лишь на незначительной части арендаторов», — указало ведомство в обосновании.

Ранее предлагалось индексировать суммы на мелкий ремонт. Каждый год сумма увеличивалась бы на величину инфляции, и министерство указывало бы на своем сайте ее текущий размер. В конце концов, однако, министерство отказалось от этой формы и предложило однократное увеличение суммы.
квартиры Чехия аренда недвижимости
