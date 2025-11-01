Мелкий ремонт квартир стоимостью до 1500 крон арендаторы будут оплачивать сами, предлагает министерство

Новости 420on 1 ноября 2025 11:00 545

Сумма расходов на мелкий ремонт в квартирах, которые оплачивает арендатор, может увеличиться с 1 000 до 1 500 крон. Предложение Министерства местного развития (MMR) будет обсуждаться правительством 5 ноября.