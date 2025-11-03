Авиакомпании ужесточают правила перевозки электроники

3 ноября 2025

Авиакомпании ужесточают условия перевозки литиевых батарей, таких как, например, портативные зарядные устройства. После недавнего пожара на борту китайского самолета к международным правилам, которые устанавливают максимально допустимую емкость батарей, добавляются и другие собственные рекомендации, которые, например, определяют, где хранить электронику во время полета.