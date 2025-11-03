Авиакомпании ужесточают правила перевозки электроники
3 ноября 2025
12:30
780
Авиакомпании ужесточают условия перевозки литиевых батарей, таких как, например, портативные зарядные устройства. После недавнего пожара на борту китайского самолета к международным правилам, которые устанавливают максимально допустимую емкость батарей, добавляются и другие собственные рекомендации, которые, например, определяют, где хранить электронику во время полета.
Более строгие правила относятся к вещам, с которыми люди обычно путешествуют, таким как мобильный телефон, портативное зарядное устройство или электрическая зубная щетка.
«Все, что содержит литиевые батареи, обязательно должно находиться в ручной клади. Бритву, электрическую зубную щетку или другие устройства также очень важно заблокировать от случайного включения», — подчеркивает техник службы безопасности пражского аэропорта Лукаш Пульпан.
Если электронное устройство остается в зарегистрированном багаже, оно отправляется в специальное рабочее место, где техники проверяют, что именно находится в багаже. Чаще всего чемоданы отбраковывают из-за портативных зарядных устройств или электронных сигарет. Пассажиры должны пройти дополнительный контроль.
Новые правила
На борт можно взять powerbank емкостью до 100 ватт-часов. Более высокая емкость подлежит согласованию с авиакомпаниями, а для емкости свыше 160 ватт-часов действует запрет. Если пассажир нарушит правила, он может улететь без своего багажа или вообще не быть допущен на борт самолета.
Некоторые авиакомпании теперь требуют, чтобы во время полета электроника находилась под сиденьем или в кармане перед пассажиром. Они аргументируют это тем, что в багажном отсеке над головой сложнее контролировать, что происходит с батареей. В середине октября самолет китайской авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку, когда прямо над головами пассажиров загорелась литиевая батарея.
