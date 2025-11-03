ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Авиакомпании ужесточают правила перевозки электроники

Новости 420on
3 ноября 2025
12:30
780
Авиакомпании ужесточают условия перевозки литиевых батарей, таких как, например, портативные зарядные устройства. После недавнего пожара на борту китайского самолета к международным правилам, которые устанавливают максимально допустимую емкость батарей, добавляются и другие собственные рекомендации, которые, например, определяют, где хранить электронику во время полета.
Более строгие правила относятся к вещам, с которыми люди обычно путешествуют, таким как мобильный телефон, портативное зарядное устройство или электрическая зубная щетка.

«Все, что содержит литиевые батареи, обязательно должно находиться в ручной клади. Бритву, электрическую зубную щетку или другие устройства также очень важно заблокировать от случайного включения», — подчеркивает техник службы безопасности пражского аэропорта Лукаш Пульпан.

Если электронное устройство остается в зарегистрированном багаже, оно отправляется в специальное рабочее место, где техники проверяют, что именно находится в багаже. Чаще всего чемоданы отбраковывают из-за портативных зарядных устройств или электронных сигарет. Пассажиры должны пройти дополнительный контроль.

Новые правила

На борт можно взять powerbank емкостью до 100 ватт-часов. Более высокая емкость подлежит согласованию с авиакомпаниями, а для емкости свыше 160 ватт-часов действует запрет. Если пассажир нарушит правила, он может улететь без своего багажа или вообще не быть допущен на борт самолета.

Некоторые авиакомпании теперь требуют, чтобы во время полета электроника находилась под сиденьем или в кармане перед пассажиром. Они аргументируют это тем, что в багажном отсеке над головой сложнее контролировать, что происходит с батареей. В середине октября самолет китайской авиакомпании был вынужден совершить экстренную посадку, когда прямо над головами пассажиров загорелась литиевая батарея.
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
140
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕХИИ
14:00
3 НОЯБРЯ 2025
340
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ГЕПАТИТОМ А ЗАРАЗИЛОСЬ 2374 ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ С 1989 ГОДА. ВЛАСТИ ГОТОВЯТ КАМПАНИЮ ПО ВАКЦИНАЦИИ
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
906
ОБЩЕСТВО
КИБЕРПРЕСТУПНИКИ В ЧЕХИИ СТАЛИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ: 20-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КРОН
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
796
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ КРАЖУ КАБЕЛЕЙ НА ЧЕШСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, ПОЕЗДА ХОДЯТ С ОПОЗДАНИЕМ
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
2929
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЗДАНИИ VZP В ПРАГЕ: 12 ЧЕЛОВЕК ЗАДЕРЖАНЫ
08:00
3 НОЯБРЯ 2025
938
ОБЩЕСТВО
НЕ ВСЕ ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ВЛАДЕЮТ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ. ПОЭТОМУ ЗАЯВИТЕЛИ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ
13:00
2 НОЯБРЯ 2025
1253
ПОЛИТИКА
ANO, SPD И MOTORISTÉ ПОДПИШУТ КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯТ ПРОГРАММУ
09:00
2 НОЯБРЯ 2025
7431
ЭКОНОМИКА
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ В ЧЕХИИ ВЫРАСТУТ НА СОТНИ КРОН
17:00
1 НОЯБРЯ 2025
2543
ЭКОНОМИКА
ИЛЛЮЗИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ: ЧТО СКРЫВАЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО БЕДНОСТИ
15:00
1 НОЯБРЯ 2025
1479
ОБЩЕСТВО
ФИНАНСОВОЕ БРЕМЯ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ. СТОИМОСТЬ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
1572
ОБЩЕСТВО
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФАЛЬШИВОГО ИНСПЕКТОРА, ОН ЗЛОУПОТРЕБИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕМ ČOI
11:00
1 НОЯБРЯ 2025
4312
ОБЩЕСТВО
МЕЛКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР СТОИМОСТЬЮ ДО 1500 КРОН АРЕНДАТОРЫ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ САМИ, ПРЕДЛАГАЕТ МИНИСТЕРСТВО
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
933
ОБЩЕСТВО
ИИ НАС НЕ ЗАМЕНИТ — СЧИТАЮТ ЧЕШСКИЕ ПЕРЕВОДЧИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЫ
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1459
ЭКОНОМИКА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЕШСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
3235
ПОЛИТИКА
АКЦИЯ ПРОТЕСТА: АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ ФЛАГ УКРАИНЫ НА ЗДАНИЕ МУЗЕЯ