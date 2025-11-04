ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Пенсионер, который перед выборами напал на Бабиша с тростью, получил условный срок

Новости 420on
4 ноября 2025
08:00
628
Пожилой мужчина, который перед парламентскими выборами напал на председателя движения ANO Андрея Бабиша с тростью на предвыборном митинге, получил условный срок по решению суда в городе Фридек-Миcтек.
Об этом сообщил прокурор Мирослав Ногол. Осужденный не согласен с приговором и подал апелляцию на решение суда.

Мужчине был назначен условный срок лишения свободы в 12 месяцев, исполнение которого было отложено на испытательный срок в два года. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке. Таким образом, не было классического открытого судебного разбирательства, суд в закрытом режиме принял решение по предложению прокурора о наказании. 

Инцидент произошел 1 сентября. Обвиняемый подошел к Бабишу в тот момент, когда политик разговаривал с людьми. Он ударил его французской тростью один раз по голове и один раз по спине, когда Бабиш повернулся к нему спиной. Председатель движения ANO был ранен и прошел лечение в больнице.

Вскоре после совершения преступления пенсионер извинился перед Бабишем через социальную сеть. Он заявил, что сожалеет о нападении, и признает, что поступил неправильно. Бабиш, который после нападения на два дня прервал свою предвыборную программу, принял извинения. 
Чехия Андрей Бабиш суды
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
169
ОБЩЕСТВО
8 НОЯБРЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ПРОДУКТОВ В ЧЕХИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 2 800 МАГАЗИНОВ
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
297
ОБЩЕСТВО
VEPŘOBRANÍ В ПРАГЕ
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
650
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ МЕТРО НА ЛИНИИ С, ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
728
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЗГА БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1101
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕХИИ. БЮДЖЕТНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ВАЖНЕЕ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1271
ОБЩЕСТВО
УГРОЗА НЕЗАВИСИМОСТИ. БУДУЩЕЕ ЧЕШСКИХ СМИ ПОД ВОПРОСОМ
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
998
ПОЛИТИКА
ANO, SPD И MOTORISTÉ ПОДПИСАЛИ КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
932
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ О ДАВЛЕНИИ НА ДЕПУТАТОВ
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
1853
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕХИИ
14:00
3 НОЯБРЯ 2025
1586
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ГЕПАТИТОМ А ЗАРАЗИЛИСЬ 2 374 ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ С 1989 ГОДА. ВЛАСТИ ГОТОВЯТ КАМПАНИЮ ПО ВАКЦИНАЦИИ
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2541
ОБЩЕСТВО
АВИАКОМПАНИИ УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОНИКИ
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
1972
ОБЩЕСТВО
КИБЕРПРЕСТУПНИКИ В ЧЕХИИ СТАЛИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ: 20-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КРОН
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
1304
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ КРАЖУ КАБЕЛЕЙ НА ЧЕШСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, ПОЕЗДА ХОДЯТ С ОПОЗДАНИЕМ
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
5124
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЗДАНИИ VZP В ПРАГЕ: 12 ЧЕЛОВЕК ЗАДЕРЖАНЫ
08:00
3 НОЯБРЯ 2025
2191
ОБЩЕСТВО
НЕ ВСЕ ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ВЛАДЕЮТ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ. ПОЭТОМУ ЗАЯВИТЕЛИ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ