Пенсионер, который перед выборами напал на Бабиша с тростью, получил условный срок
4 ноября 2025
08:00
628
Пожилой мужчина, который перед парламентскими выборами напал на председателя движения ANO Андрея Бабиша с тростью на предвыборном митинге, получил условный срок по решению суда в городе Фридек-Миcтек.
Об этом сообщил прокурор Мирослав Ногол. Осужденный не согласен с приговором и подал апелляцию на решение суда.
Мужчине был назначен условный срок лишения свободы в 12 месяцев, исполнение которого было отложено на испытательный срок в два года. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке. Таким образом, не было классического открытого судебного разбирательства, суд в закрытом режиме принял решение по предложению прокурора о наказании.
Инцидент произошел 1 сентября. Обвиняемый подошел к Бабишу в тот момент, когда политик разговаривал с людьми. Он ударил его французской тростью один раз по голове и один раз по спине, когда Бабиш повернулся к нему спиной. Председатель движения ANO был ранен и прошел лечение в больнице.
Вскоре после совершения преступления пенсионер извинился перед Бабишем через социальную сеть. Он заявил, что сожалеет о нападении, и признает, что поступил неправильно. Бабиш, который после нападения на два дня прервал свою предвыборную программу, принял извинения.
