В Чехии инновационное лечение рака мозга будет оплачивать страховая компания

4 ноября 2025
09:00
Лечение самой злокачественной опухоли головного мозга – глиобластомы – начала оплачивать страховая компания. Речь идет об инновационном методе, который может продлить жизнь. По словам врачей, пациент должен соответствовать определенным критериям.
Головокружение и ухудшение зрения – так более года назад проявилась глиобластома у Вацлава Покорного. Четыре месяца у него к голове приклеены электроды. «Чтобы они воздействуют на место, где возникла опухоль. Они создают электрическое поле, которое нарушает деление раковых клеток», – объясняет Покорный.

Лечение этим методом стоит около 600 000 в месяц. Пациенту следует проходить его как минимум год. «Предпосылкой для того, чтобы аппарат действовал, является хирургическое удаление опухоли, что удалось сделать во время последней операции», – говорит Покорный.

Ежегодно этот диагноз получают до 300 человек. По словам врача Йозефа Вымазала, чаще всего пациенты после этого живут от одного до двух лет. Чтобы продлить этот срок, уже в 2004 году в пражской больнице Na Homolce первыми в мире начали тестировать эту методику. «Она удваивает шансы на более длительное выживание. С другой стороны, это не чудодейственный метод. Большой вопрос, почему этот метод продлевает качественное выживание у одних, а у других, где мы предполагали успех, эффект не наступает», — описывает Вымазал.

Этот метод лечения подходит не всем. Пациент должен соответствовать критериям, установленным Чешским онкологическим обществом. С октября лечение оплачивает VZP. Пациенты должны пройти операцию, лучевую терапию и химиотерапию.

«Нет необходимости просить об исключении. Мы предполагаем, что до конца года этот метод может быть применен к десяткам пациентов», — говорит пресс-секретарь VZP Виктория Пливова. Лечение предоставляется в четырех больницах. Вацлаву Покорному, однако, с оплатой помогают доноры. Сейчас он ждет, как закончится апелляция в страховой компании.
Болезни Чехия Медицина и фармацевтика
