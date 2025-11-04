В Чехии инновационное лечение рака мозга будет оплачивать страховая компания

Головокружение и ухудшение зрения – так более года назад проявилась глиобластома у Вацлава Покорного. Четыре месяца у него к голове приклеены электроды. «Чтобы они воздействуют на место, где возникла опухоль. Они создают электрическое поле, которое нарушает деление раковых клеток», – объясняет Покорный.



Лечение этим методом стоит около 600 000 в месяц. Пациенту следует проходить его как минимум год. «Предпосылкой для того, чтобы аппарат действовал, является хирургическое удаление опухоли, что удалось сделать во время последней операции», – говорит Покорный.



