8 ноября в благотворительном сборе продуктов в Чехии примут участие 2 800 магазинов
4 ноября 2025
14:00
172
В осеннем раунде национального сбора продуктов питания в Чехии 8 ноября примут участие около 2 800 торговых точек, что больше, чем в прошлом году, когда их было около 2 250. Пожертвовать продукты питания и товары для здоровья и красоты можно будет также в шести интернет-магазинах начиная со вторника в течение двух недель.
Об этом сообщили на пресс-конференции в Праге организаторы из Чешской федерации продовольственных банков и Союза торговли и туризма. В субботу сбор пройдет с 08:00 до 18:00.
В прошлом году в осеннем раунде продовольственной сбора было собрано 684 тонны товаров, что на 34 тонны меньше, чем в предыдущем году. По мнению организаторов, более низкий результат мог быть связан с тем, что люди пожертвовали продукты питания и товары для личной гигиены банкам еще в сентябре, когда помощь направлялась в районы, пострадавшие от наводнений. Сбор также проходит весной.
Число торговых точек, участвующих в сборе, постепенно растет. Например, осенью 2021 года их было 1 050, в 2022 году — 1 470, а в позапрошлом году — 2 000. В начале проведения сбора в 2013 году, когда он еще проходил раз в год, люди могли пожертвовать товары в 750 магазинах. Интернет-магазины предоставляют около 15% от объема собранных товаров, в основном это крупные онлайн-супермаркеты.
Оба раунда сбора обеспечат банкам десятую часть объема продуктов длительного хранения, сообщил председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек. По его словам, чаще всего помощь в пунктах выдачи получают матери-одиночки. «В нашем обществе часто бывает так, что люди не имеют достаточного количества продуктов питания», — сказал Славичек. «Необходимо решать эту проблему, вносить свой вклад и помогать. Сбор продуктов питания — один из способов облегчить положение людей в этой ситуации», — добавил он.
Среди продуктов, которые Чешская федерация продовольственных банков рекомендует жертвовать, — консервы, детское питание, супы, сухое молоко, масло, рис, бобовые, макаронные изделия и основные товары для ухода за телом, в том числе для детей. Сбор продуктов питания в Чехии проводится с 2013 года, а с 2019 года — два раза в год.
В прошлом году в осеннем раунде продовольственной сбора было собрано 684 тонны товаров, что на 34 тонны меньше, чем в предыдущем году. По мнению организаторов, более низкий результат мог быть связан с тем, что люди пожертвовали продукты питания и товары для личной гигиены банкам еще в сентябре, когда помощь направлялась в районы, пострадавшие от наводнений. Сбор также проходит весной.
Число торговых точек, участвующих в сборе, постепенно растет. Например, осенью 2021 года их было 1 050, в 2022 году — 1 470, а в позапрошлом году — 2 000. В начале проведения сбора в 2013 году, когда он еще проходил раз в год, люди могли пожертвовать товары в 750 магазинах. Интернет-магазины предоставляют около 15% от объема собранных товаров, в основном это крупные онлайн-супермаркеты.
Оба раунда сбора обеспечат банкам десятую часть объема продуктов длительного хранения, сообщил председатель Чешской федерации продовольственных банков Алеш Славичек. По его словам, чаще всего помощь в пунктах выдачи получают матери-одиночки. «В нашем обществе часто бывает так, что люди не имеют достаточного количества продуктов питания», — сказал Славичек. «Необходимо решать эту проблему, вносить свой вклад и помогать. Сбор продуктов питания — один из способов облегчить положение людей в этой ситуации», — добавил он.
Среди продуктов, которые Чешская федерация продовольственных банков рекомендует жертвовать, — консервы, детское питание, супы, сухое молоко, масло, рис, бобовые, макаронные изделия и основные товары для ухода за телом, в том числе для детей. Сбор продуктов питания в Чехии проводится с 2013 года, а с 2019 года — два раза в год.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
298
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
651
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
732
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
628
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1101
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1271
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1002
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
932
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
1853
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2541
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
1972
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
1304
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
5124