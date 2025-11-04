8 ноября в благотворительном сборе продуктов в Чехии примут участие 2 800 магазинов

В осеннем раунде национального сбора продуктов питания в Чехии 8 ноября примут участие около 2 800 торговых точек, что больше, чем в прошлом году, когда их было около 2 250. Пожертвовать продукты питания и товары для здоровья и красоты можно будет также в шести интернет-магазинах начиная со вторника в течение двух недель.