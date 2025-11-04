VEPŘOBRANÍ в Праге
4 ноября 2025
13:00
300
Любители мясных деликатесов, готовьтесь к настоящему празднику чешской кухни! В субботу 8 ноября 2025 года на Смихове (Hořejší nábřeží, Прага 5) пройдет гастрономический фестиваль VEPŘOBRANÍ, где можно будет попробовать традиционные чешские блюда из свинины.
🕚 Время: с 11:00 до 18:00
💸 Вход свободный!
Гостей ждут:
🐷мясные лакомства jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka, ovar
🐷вкуснейшие деликатесы из коптилен: колбасы, шпик, копчёные окорока
🐷на вертеле — молочные поросята, а также колено, грудинка, рёбрышки, шкварки🍖
🍩 Для сладкоежек — традиционные чешские булочки, пироги и трделник.
Приходите попробовать лучшие блюда чешской кухни и насладиться атмосферой у реки! 🌭🎶
📍 VEPŘOBRANÍ – Smíchovská náplavka, Praha 5
📅 8 ноября 2025, с 11:00 до 18:00
💸 Вход: бесплатный
