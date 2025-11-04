VEPŘOBRANÍ в Праге

🕚 Время: с 11:00 до 18:00

💸 Вход свободный!



Гостей ждут:



🐷мясные лакомства jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka, ovar

🐷вкуснейшие деликатесы из коптилен: колбасы, шпик, копчёные окорока

🐷на вертеле — молочные поросята, а также колено, грудинка, рёбрышки, шкварки🍖



🍩 Для сладкоежек — традиционные чешские булочки, пироги и трделник.



Приходите попробовать лучшие блюда чешской кухни и насладиться атмосферой у реки! 🌭🎶



📍 VEPŘOBRANÍ – Smíchovská náplavka, Praha 5

📅 8 ноября 2025, с 11:00 до 18:00

💸 Вход: бесплатный