ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

VEPŘOBRANÍ в Праге

Новости 420on
4 ноября 2025
13:00
300
Любители мясных деликатесов, готовьтесь к настоящему празднику чешской кухни! В субботу 8 ноября 2025 года на Смихове (Hořejší nábřeží, Прага 5) пройдет гастрономический фестиваль VEPŘOBRANÍ, где можно будет попробовать традиционные чешские блюда из свинины.
🕚 Время: с 11:00 до 18:00
💸 Вход свободный!

Гостей ждут:

🐷мясные лакомства jitrnice, jelito, prejt, tlačenka, prdelačka, ovar 
🐷вкуснейшие деликатесы из коптилен: колбасы, шпик, копчёные окорока
🐷на вертеле — молочные поросята, а также колено, грудинка, рёбрышки, шкварки🍖

🍩 Для сладкоежек — традиционные чешские булочки, пироги и трделник.

Приходите попробовать лучшие блюда чешской кухни и насладиться атмосферой у реки! 🌭🎶

📍 VEPŘOBRANÍ – Smíchovská náplavka, Praha 5
📅 8 ноября 2025, с 11:00 до 18:00
💸 Вход: бесплатный
Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
173
ОБЩЕСТВО
8 НОЯБРЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ПРОДУКТОВ В ЧЕХИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 2 800 МАГАЗИНОВ
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
651
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ МЕТРО НА ЛИНИИ С, ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
732
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЗГА БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
628
ОБЩЕСТВО
ПЕНСИОНЕР, КОТОРЫЙ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НАПАЛ НА БАБИША С ТРОСТЬЮ, ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1101
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕХИИ. БЮДЖЕТНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ВАЖНЕЕ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1271
ОБЩЕСТВО
УГРОЗА НЕЗАВИСИМОСТИ. БУДУЩЕЕ ЧЕШСКИХ СМИ ПОД ВОПРОСОМ
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1002
ПОЛИТИКА
ANO, SPD И MOTORISTÉ ПОДПИСАЛИ КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
932
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ О ДАВЛЕНИИ НА ДЕПУТАТОВ
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
1853
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕХИИ
14:00
3 НОЯБРЯ 2025
1586
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ГЕПАТИТОМ А ЗАРАЗИЛИСЬ 2 374 ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ С 1989 ГОДА. ВЛАСТИ ГОТОВЯТ КАМПАНИЮ ПО ВАКЦИНАЦИИ
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2541
ОБЩЕСТВО
АВИАКОМПАНИИ УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОНИКИ
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
1972
ОБЩЕСТВО
КИБЕРПРЕСТУПНИКИ В ЧЕХИИ СТАЛИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ: 20-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КРОН
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
1304
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ РАССЛЕДУЕТ КРАЖУ КАБЕЛЕЙ НА ЧЕШСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ, ПОЕЗДА ХОДЯТ С ОПОЗДАНИЕМ
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
5124
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ В ЗДАНИИ VZP В ПРАГЕ: 12 ЧЕЛОВЕК ЗАДЕРЖАНЫ
08:00
3 НОЯБРЯ 2025
2191
ОБЩЕСТВО
НЕ ВСЕ ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ВЛАДЕЮТ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ. ПОЭТОМУ ЗАЯВИТЕЛИ ЧАСТО СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ