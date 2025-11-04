ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Побег по крышам: задержание в Праге

Новости и статьи
4 ноября 2025
15:00
1172
Пражские полицейские задержали двух мужчин, уклонявшихся от тюремного заключения.
Первый преступник, приговоренный к 21 месяцу за серию краж, попытался скрыться в своей квартире. Стражи порядка обнаружили его под кроватью, где он прятался под одеялами и чемоданами. После требований полиции мужчине пришлось сдаться.

Второй задержанный, которому грозил полугодовой срок, находившийся под подозрением в новых преступлениях, выбрал иной путь. Находясь в мансардной квартире своей подруги, он попытался бежать через окно босиком. Мужчина перемещался по крышам района Жижков, однако здание было оцеплено. Спустившись на велодорожку, беглец был немедленно задержан ожидавшими его сотрудниками полиции.
полиция Чехия
