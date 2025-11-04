Побег по крышам: задержание в Праге

Первый преступник, приговоренный к 21 месяцу за серию краж, попытался скрыться в своей квартире. Стражи порядка обнаружили его под кроватью, где он прятался под одеялами и чемоданами. После требований полиции мужчине пришлось сдаться.





Второй задержанный, которому грозил полугодовой срок, находившийся под подозрением в новых преступлениях, выбрал иной путь. Находясь в мансардной квартире своей подруги, он попытался бежать через окно босиком. Мужчина перемещался по крышам района Жижков, однако здание было оцеплено. Спустившись на велодорожку, беглец был немедленно задержан ожидавшими его сотрудниками полиции.

