Унифицированная социальная выплата в Чехии: свыше 200 000 обращений за месяц
4 ноября 2025
21:00
382
В октябре 2025 года чешские службы занятости начали прием заявлений на новую унифицированную социальную выплату, так называемое «суперпособие». За первый месяц было зарегистрировано более 200 000 обращений. Около 40% заявителей воспользовались возможностью подать документы в электронном формате, однако активность использования онлайн-системы варьировалась в зависимости от региона.
Поддержка заявителей и технические сложности
Для обработки возросшего потока обращений ведомства увеличили количество рабочих мест, продлили часы приема и укрепили штат колл-центра. Несмотря на эти меры, по данным Ассоциации гражданских консультаций, некоторые заявители, особенно пожилые люди и лица без цифрового доступа, столкнулись с трудностями при подаче заявлений. Отмечались также различия в шагах оформления в разных отделениях.
Дальнейшие действия
Граждане, уже получающие социальные выплаты, должны подать заявление на новое пособие до конца декабря 2025 года. Перерасчет и выплаты по новой системе начнутся с мая следующего года. По предварительным оценкам, примерно треть текущих получателей может увидеть увеличение размера выплат.
