ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Унифицированная социальная выплата в Чехии: свыше 200 000 обращений за месяц

Новости и статьи
4 ноября 2025
21:00
382
В октябре 2025 года чешские службы занятости начали прием заявлений на новую унифицированную социальную выплату, так называемое «суперпособие». За первый месяц было зарегистрировано более 200 000 обращений. Около 40% заявителей воспользовались возможностью подать документы в электронном формате, однако активность использования онлайн-системы варьировалась в зависимости от региона.
Поддержка заявителей и технические сложности
Для обработки возросшего потока обращений ведомства увеличили количество рабочих мест, продлили часы приема и укрепили штат колл-центра. Несмотря на эти меры, по данным Ассоциации гражданских консультаций, некоторые заявители, особенно пожилые люди и лица без цифрового доступа, столкнулись с трудностями при подаче заявлений. Отмечались также различия в шагах оформления в разных отделениях.


Дальнейшие действия
Граждане, уже получающие социальные выплаты, должны подать заявление на новое пособие до конца декабря 2025 года. Перерасчет и выплаты по новой системе начнутся с мая следующего года. По предварительным оценкам, примерно треть текущих получателей может увидеть увеличение размера выплат. 
пособия Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
4 НОЯБРЯ 2025
625
ПОЛИТИКА
ЯНА МАЛАЧОВА УХОДИТ ИЗ ПОЛИТИКИ
16:00
4 НОЯБРЯ 2025
572
ОБЩЕСТВО
НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА
15:00
4 НОЯБРЯ 2025
1172
ОБЩЕСТВО
ПОБЕГ ПО КРЫШАМ: ЗАДЕРЖАНИЕ В ПРАГЕ
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
658
ОБЩЕСТВО
8 НОЯБРЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СБОРЕ ПРОДУКТОВ В ЧЕХИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 2 800 МАГАЗИНОВ
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
807
ОБЩЕСТВО
VEPŘOBRANÍ В ПРАГЕ
12:30
4 НОЯБРЯ 2025
1587
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ МЕТРО НА ЛИНИИ С, ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
1112
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ИННОВАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЗГА БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
837
ОБЩЕСТВО
ПЕНСИОНЕР, КОТОРЫЙ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ НАПАЛ НА БАБИША С ТРОСТЬЮ, ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1257
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕХИИ. БЮДЖЕТНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ ВАЖНЕЕ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1404
ОБЩЕСТВО
УГРОЗА НЕЗАВИСИМОСТИ. БУДУЩЕЕ ЧЕШСКИХ СМИ ПОД ВОПРОСОМ
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1089
ПОЛИТИКА
ANO, SPD И MOTORISTÉ ПОДПИСАЛИ КОАЛИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
988
ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИЯ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ О ДАВЛЕНИИ НА ДЕПУТАТОВ
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
2293
ОБЩЕСТВО
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЧЕХИИ
14:00
3 НОЯБРЯ 2025
1683
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ГЕПАТИТОМ А ЗАРАЗИЛИСЬ 2 374 ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВЫСОКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ С 1989 ГОДА. ВЛАСТИ ГОТОВЯТ КАМПАНИЮ ПО ВАКЦИНАЦИИ
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2756
ОБЩЕСТВО
АВИАКОМПАНИИ УЖЕСТОЧАЮТ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОНИКИ