Унифицированная социальная выплата в Чехии: свыше 200 000 обращений за месяц

Поддержка заявителей и технические сложности

Для обработки возросшего потока обращений ведомства увеличили количество рабочих мест, продлили часы приема и укрепили штат колл-центра. Несмотря на эти меры, по данным Ассоциации гражданских консультаций, некоторые заявители, особенно пожилые люди и лица без цифрового доступа, столкнулись с трудностями при подаче заявлений. Отмечались также различия в шагах оформления в разных отделениях.







Дальнейшие действия

Граждане, уже получающие социальные выплаты, должны подать заявление на новое пособие до конца декабря 2025 года. Перерасчет и выплаты по новой системе начнутся с мая следующего года. По предварительным оценкам, примерно треть текущих получателей может увидеть увеличение размера выплат.