В Праге остановлено движение поездов метро на линии С, человек попал под поезд

4 ноября 2025

С 10:44 остановлено движение поездов на станции метро на станции C – Nádraží Holešovice. Причина — столкновение человека с поездом метро на станции Nádraží Holešovice. Мужчина не выжил, вероятно, это было самоубийство, сообщил представитель пражской полиции Ян Данек.