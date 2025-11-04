В Праге остановлено движение поездов метро на линии С, человек попал под поезд
4 ноября 2025
12:30
660
С 10:44 остановлено движение поездов на станции метро на станции C – Nádraží Holešovice. Причина — столкновение человека с поездом метро на станции Nádraží Holešovice. Мужчина не выжил, вероятно, это было самоубийство, сообщил представитель пражской полиции Ян Данек.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
4 НОЯБРЯ 2025
175
13:00
4 НОЯБРЯ 2025
301
09:00
4 НОЯБРЯ 2025
732
08:00
4 НОЯБРЯ 2025
628
22:00
3 НОЯБРЯ 2025
1101
20:00
3 НОЯБРЯ 2025
1271
17:50
3 НОЯБРЯ 2025
1002
16:00
3 НОЯБРЯ 2025
932
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
1855
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
2541
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
1972
09:47
3 НОЯБРЯ 2025
1304
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
5124