В Праге остановлено движение поездов метро на линии С, человек попал под поезд

Новости 420on
4 ноября 2025
12:30
С 10:44 остановлено движение поездов на станции метро на станции C – Nádraží Holešovice. Причина — столкновение человека с поездом метро на станции Nádraží Holešovice. Мужчина не выжил, вероятно, это было самоубийство, сообщил представитель пражской полиции Ян Данек.
На участке LÁDVÍ – FLORENC движение метро прекращено полностью. На участке Ládví – Letňany и Florenc – Háje движение метро сохраняется.
 
Введены автобусы XC. На участке Kobylisy - Sídliště Ďáblice движение трамваев усиливается маршрутами 3 и 17. За развитием ситуации можно следить здесь.
метро Чехия
