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Одна из пражских улиц может получить имя Павла Адамовича

Одна из пражских улиц может получить имя Павла Адамовича

Марина Коханкова 135 0
Мэр Праги предложил назвать одну из улиц чешской столицы в честь коллеги из Гданьска, который скончался 14 января в больнице от полученных ножевых ранений.
Одна из пражских улиц может получить имя Павла Адамовича

По словам Зденека Гржиба, свою просьбу он передал в комиссию магистрата Праги, чтобы в течение нескольких недель была определена улица, которая будет названа в честь Адамовича.

Ранее в поддержку этой инициативы высказался советник бывшего президента Чехии Вацлава Гавела Владимир Ганзел. На свой странице в Фейсбук он написал, что именно Адамович был тем человеком, который после смерти Гавела открыл в Гданьске аллею в память о нем.

53-летний Павел Адамович был мэром Гданьска с 1998 года. В воскресенье, 13 января, на него было совершено покушение:  27-летний Стефан П. напал на Адамовича прямо на сцене во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». Мэр получил несколько ножевых ранений, в больнице ему была проведена операция, однако спасти его не удалось. Нападавший задержан и находится под стражей. Ему грозит 25 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Источник denik.cz

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Темы
Прага улицы Вацлав Гавел
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