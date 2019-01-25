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В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова

В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова

Илья Кириллов 85 0
Предыдущие попытки не увенчались успехом.
Фото: Фейсбук Петра Кутилека
В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова

Политик Петр Кутилек направил мэру Праги Зденеку Гржибу и членам городского совета предложение назвать площадь у российского посольства площадью Бориса Немцова. Об этом Кутилек сообщил на своей странице в Фейсбуке. По его словам, за последний год имя Немцова увековечили Киев, Вильнюс и Вашингтон, и чешская столица могла бы последовать их примеру, показав, что она "ценит демократию и демократов".

 

Это уже не первая попытка переименовать площадь Под Каштанами (но первая при нынешнем мэре): соответствующую петицию Петр Кутилек, Франтишек Неедлы и Франтишек Марчик составляли в 2016 и 2017 годах. Два года назад под ней подписалось больше 4 тыс. человек.

 

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Темы
Прага Борис Немцов посольство
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