В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова

Предыдущие попытки не увенчались успехом.

Фото: Фейсбук Петра Кутилека

Политик Петр Кутилек направил мэру Праги Зденеку Гржибу и членам городского совета предложение назвать площадь у российского посольства площадью Бориса Немцова. Об этом Кутилек сообщил на своей странице в Фейсбуке. По его словам, за последний год имя Немцова увековечили Киев, Вильнюс и Вашингтон, и чешская столица могла бы последовать их примеру, показав, что она "ценит демократию и демократов".

Это уже не первая попытка переименовать площадь Под Каштанами (но первая при нынешнем мэре): соответствующую петицию Петр Кутилек, Франтишек Неедлы и Франтишек Марчик составляли в 2016 и 2017 годах. Два года назад под ней подписалось больше 4 тыс. человек.