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Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Марина Комарова 1534 0
Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины. По информации Центризбиркома страны на 9:00 по киевскому времени (совпадает с московским), после подсчета 53,25% протоколов Зеленский набрал 30,2% голосов.
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины

Вместе с ним во второй тур, который состоится 21 апреля, выходит действующий президент Петр Порошенко (16,6%), опережающий экс-премьера и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (13,1%). 

По предварительным данным ЦИК, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую области, а также Киев. В контролируемых украинским правительством частях Донецкой и Луганской областей на первое место вышел экс-лидер пророссийского «Оппозиционного блока», бывший вице-премьер в правительстве президента Виктора Януковича Юрий Бойко, занимающий в целом по Украине четвертое место с 11,5% голосов. Порошенко же побеждает в основном в западной части страны, где его главным конкурентом была Тимошенко.

Явка на выборы, по информации ЦИК, составила 63,5%, превысив показатель предыдущих президентских выборов 2014 года (60,3%). Самая высокая активность избирателей зафиксирована во Львовской (68,9%) и Волынской (68,3%) областях, а также в Киеве (68%), самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,8%) областях.

Комментируя предварительные результаты выборов, Зеленский заявил, что «не будет собирать майданы», если украинцы в итоге выскажутся против него, но выразил готовность провести перед вторым туром дебаты с Порошенко, который до этого назвал актера «марионеткой [бизнесмена Игоря] Коломойского».

Сам действующий президент сообщил журналистам, что украинские избиратели «сломали российский сценарий первого тура», и пообещал сделать то же самое и при повторном голосовании. А представитель его избирательного штаба Олег Медведев выразил мнение, что «резерв для добора голосов» во втором туре у Порошенко больше, чем у Зеленского. «Те, которые хотели проголосовать «по приколу», все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто «не по приколу», и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», — пояснил Медведев.

Источник: Ведомости

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выборы Украина президент
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