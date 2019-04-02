Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.71
USD
22.89
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
01n 13 °C
Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

Марина Комарова 1016 0
Второй раз за последние две недели посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии. В том числе обсуждалась ситуация, связанная с арендой ряда объектов недвижимости в Праге.
Посла России в Праге повторно вызвали в МИД Чехии

В середине марта посла принял заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек, а 29 марта состоялась личная встреча главы МИД Чехии Томаша Петршичка и Александра Змеевского. Подробности встречи пресс-служба МИД не раскрывает.

СМИ сообщают, что чешский МИД заинтересован в скорейшем разрешении ситуации, связанной с арендой объектов недвижимости в Праге, которые использует российская сторона. Министр ожидает, что соответствующие решения будут приняты в ближайшие недели.

Как уже сообщал 420on.cz, в начале марта чешское издание Deník N опубликовало статью о том, что российские государственные структуры в Праге получают деньги от аренды сотни квартир, которые находятся в собственности Чешской Республики, тем самым нарушая дипломатические контракты. В том числе речь шла о сотруднике дипведомства Александре Терентьеве, который сдавал квартиры дипломатов без договора, брал деньги наличными и запугивал жителей. Полиция также расследует несколько физических нападений.

«Его поведение выходит за допустимые рамки даже для человека, который пользуется дипломатическим иммунитетом, — сказал источник в Министерстве иностранных дел Чехии на прошлой неделе, — его поведение также наносит ущерб российской стороне».

20 марта в МИД России был приглашен посол Чешской Республики в Москве Витезслав Пивонька. В ходе беседы внимание дипломата было привлечено к «ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной». Главе дипломатической миссии Чехии сделали представление в связи с нагнетаемой нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета. Тогда отмечалось, что имущественные вопросы — предмет двусторонних переговоров с чешскими властями и что чешской стороне заявлено о необходимости проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса «во избежание деструктивных последствий».

26 марта Пивонька был проинформирован, что российская сторона по-прежнему заинтересована в том, чтобы найти приемлемые для обеих сторон решения. Для этого в самое ближайшее время может пройти новый раунд консультаций.

Источник: www.seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Россия Прага аренда недвижимости Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге
03.04.2019 18:16 Культура
Видео: группа «Руки Вверх!»‎ выступила с большим концертом в Праге
106 0
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
03.04.2019 11:19 Общество
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
351 0
В Чехии изменились правила обмена валюты
03.04.2019 09:07 Экономика
В Чехии изменились правила обмена валюты
1738 0
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
03.04.2019 08:13 Экономика
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
565 0
Последние новости:
03
апреля
Умер актер Алексей Булдаков
03.04.2019 13:34 Общество
Умер актер Алексей Булдаков
1199 0
Станции линии метро D украсят художники
03.04.2019 13:23 Общество
Станции линии метро D украсят художники
404 0
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
03.04.2019 11:19 Общество
Нотариусами в Чехии смогут работать иностранцы
351 0
В Чехии изменились правила обмена валюты
03.04.2019 09:07 Экономика
В Чехии изменились правила обмена валюты
1738 0
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
03.04.2019 08:13 Экономика
Российский сервис каршеринга Anytime объявил о запуске в Чехии
565 0
02
апреля
Чехи самостоятельно делают ремонт и экономят десятки тысяч крон в год
02.04.2019 13:41 Экономика
Чехи самостоятельно делают ремонт и экономят десятки тысяч крон в год
804 0
В Чехии вновь состоится весенний субботник
02.04.2019 13:16 Общество
В Чехии вновь состоится весенний субботник
565 0
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
02.04.2019 09:37 Общество
В Чехии можно будет обмениваться вторичным сырьем
643 0
Истек срок подачи налоговой декларации
02.04.2019 08:56 Экономика
Истек срок подачи налоговой декларации
599 0
01
апреля
В Брно 25 человек пострадали при лобовом столкновении троллейбуса с трамваем
01.04.2019 14:38 Общество
В Брно 25 человек пострадали при лобовом столкновении троллейбуса с трамваем
1924 0


Мобильная версия