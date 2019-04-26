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На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»

На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»

Марина Комарова 406 0
Вечером 25 апреля сотни людей собрались на Вацлавской площади на митинг партии SPD против «диктата Европейского союза». Их оппоненты — сторонники единой Европы — пытались помешать акции свистом и криками. Полиция была вынуждена вмешаться.
На Вацлавской площади протестовали против «диктата Европейского союза»

На массовом митинге с участием лидеров европейских ультраправых партий выступили глава французского «Национального объединения» Марин Ле Пен и председатель Голландской партии свободы Герт Вилдерс. «Евроскептики» пришли поддержать своего коллегу, главу SPD Томио Окамуру. Его партия намерена участвовать в европейских выборах.

«Цель этого собрания — перевернуть все в Европарламенте, привести к власти новые политические силы, чтобы защитить суверенные народы. Евросоюз уже давно сосредоточил у себя всю власть, работает в антидемократической манере и навязывает социальную и экономическую политику и массовую иммиграцию, которую мы больше не хотим», — сказала Ле Пен.

«Без сильных национальных государств нет демократии», — заявил Вилдерс на демонстрации. Некоторые протестующие аплодировали его словам о том, что ислам и свобода несовместимы.

«Европейский союз недемократичен. Это монстр, который оглушает нашу национальную идентичность. Мы должны бороться, чтобы не поддаться Брюсселю», — добавил Вилдерс. 

Кордон полиции был вынужден разделить сторонников и противников SPD. Противники национализма кричали организаторам демонстрации «Фашисты, идите прочь!» и свистели. Полиция призвала их прекратить срыв собрания и в итоге вытеснила в нижнюю часть Вацлавской площади. Десять человек были задержаны за то, что не подчинились требованиям стражей порядка.

Источник: novinky.cz

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Темы
демонстрация Прага Вацлавская площадь Европа Томио Окамура Евросоюз Чехия
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