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В Праге протестовали против премьер-министра Чехии

В Праге протестовали против премьер-министра Чехии

Марина Комарова 302 0
Несмотря на плохую погоду, тысячи людей собрались в понедельник в Праге, чтобы выразить протест против премьер-министра Андрея Бабиша и запланированной смены министра юстиции. Акция прошла на Староместской площади, которая была заполнена примерно на три четверти.
В Праге протестовали против премьер-министра Чехии

Демонстрация началась у Пражского Града и завершилась массовым митингом на Староместской площади. По словам организаторов акции, гражданской инициативы «Миллион мгновений за демократию», на площади собрались около 15 тысяч человек. Протесты также прошли в других крупных городах республики. Демонстранты держали флаги Чехии и Евросоюза, на плакатах было написано «Отставка!» или нарисован Бабиш с головой жрицы и надписью «Справедливость — это я». Во время марша участники скандировали «Независимость судебной власти!», «Мы не хотим Бенешову!», «Мы хотим верховенства закона!» и другие лозунги.

Противники Бабиша опасаются, что независимость судебной власти в республике находится под угрозой. Если Мария Бенешова возглавит Министерство юстиции, организаторы через неделю проведут повторный митинг с участием политиков. Премьер-министр заявил, что люди имеют право выражать свое мнение, однако вновь отверг связь между назначением Бенешевой и расследованием дела фермы «Гнездо аиста», в рамках которого ему предъявлены обвинения. Вместе с другими новыми членами кабинета министров Мария Бенешова вступит в должность во вторник. 

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила обвинения», — заявили организаторы. 

Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденное в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Андрей Бабиш Прага протест
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