В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции

На площадь пришли тысячи людей, аналогичные акции протеста также проходят в других городах Чехии.
Неделю назад демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, организованная этой же инициативой, началась у Пражского Града и завершилась массовым митингом на Староместской площади. Противники Бабиша опасаются, что независимость судебной власти в республике находится под угрозой.
«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявили организаторы. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».
Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.
Источник: novinky.cz