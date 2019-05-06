В Праге протестуют против назначения нового министра юстиции

На Староместской площади в Праге в понедельник вечером прошла очередная демонстрация против назначения Марии Бенешовой министром юстиции. Организатором акции выступила гражданская инициатива «Миллионы мгновений за демократию».

Фото: ČTK

На площадь пришли тысячи людей, аналогичные акции протеста также проходят в других городах Чехии.

Неделю назад демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, организованная этой же инициативой, началась у Пражского Града и завершилась массовым митингом на Староместской площади. Противники Бабиша опасаются, что независимость судебной власти в республике находится под угрозой.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявили организаторы. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».