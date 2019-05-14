Очередная демонстрация против нового министра юстиции прошла в Праге

На Староместской площади в Праге в понедельник вечером прошла очередная демонстрация, участники которой требовали снять с поста министра юстиции Марию Бенешову. В митинге приняли участие около 20 тысяч человек.

Фото: CTK

Организатором массовых акций протеста выступает гражданская инициатива «Миллионы мгновений за демократию». Марши и митинги проходят в чешских городах уже третью неделю. На этот раз участники акций держали в руках плакаты «Независимое правосудие» или «Нас не уволишь».

Представители инициативы обещают, что, если Бенешова не покинет свой пост в ближайшее время, очередная демонстрация пройдет на следующей неделе на Вацлавской площади.

Вчера митинги также охватили Брно (участвовали около четырех тысяч человек), Пльзень (несколько тысяч человек), Градец-Кралове, Либерец и Остраву (сотни человек).

Организаторы акций считают, что независимость судебной власти в республике находится под угрозой.

«Мы не хотим, чтобы премьер-министр установил контроль над правосудием путем смены министра юстиции на следующий день после того, как полиция предъявила ему обвинения, — заявили они. — Это похоже на самое большое вмешательство в судебную власть с ноября 1989 года. Мы не хотим, чтобы премьер-министр избежал справедливого судебного разбирательства».



Как уже сообщал 420on.cz, полиция предложила направить в суд материалы дела по ферме Čapí hnízdo, возбужденного в отношении премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и других лиц, в том числе членов его семьи.

Источник: novinky.cz