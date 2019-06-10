В Праге запланирована акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

Мероприятие, заявленное как акция солидарности с Иваном Голуновым и теми, кто протестует в Москве, начнется в среду, 12 июня, в 18:00. Организаторы подали заявку на согласование митинга. Если она не будет удовлетворена, акция пройдет в формате одиночных пикетов.

Журналист, корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции в центре Москвы 6 июня в 14:30 по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков, напоминает проект «Роскомсвобода». В квартире журналиста был произведен обыск, после чего в СМИ появились фото, якобы доказывающие его причастность к наркоторговле. Позже выяснилось, что все распространенные МВД снимки, кроме одного, были сделаны в другой квартире. Взятые после задержания анализы не выявили следов наркотических веществ в крови Голунова.

Общественность связала задержание с профессиональной деятельностью Ивана: он является автором многих резонансных журналистских расследований. 7-8 июня в его поддержку состоялись многочисленные акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. В воскресенье, 9 июня, прошло слушание по делу Голунова в столичном Никулинском суде. Обвинение требовало взять корреспондента под стражу на два месяца, но судья ограничился домашним арестом до 7 августа.

10 июня «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми передовицами. Они посвящены Ивану Голунову.

На 12 июня, День России, в Москве запланирован марш в поддержку журналиста от метро «Чистые пруды» до здания МВД на Петровке, 38. Его организаторы требуют прекратить уголовное преследование Голунова и наказать тех, кто предположительно заказал и сфабриковал уголовное дело против него. Шествие не согласовано властями российской столицы.

Подробную информацию об акции протеста в Праге можно узнать на ее странице в Facebook.