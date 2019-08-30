Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев

Посольство России в Чешской Республике прокомментировало закрытие памятника маршалу Ивана Коневу брезентом, назвав действия руководства Праги 6 повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. Тем временем ткань с лесов уже сняли.

Фото: скриншот видео iDnes.cz

«Сегодняшние действия муниципальных властей, а также их открытое одобрение недавнего акта вандализма (хотели бы напомнить, что глава района на своем профиле в социальной сети “Фейсбук” назвал внешний вид облитого в ночь на 22 августа с.г. красной краской мемориала “красивым” и прямо заявил, что не намерен приводить его в надлежащий вид) наглядно демонстрируют, что памятник нуждается в защите прежде всего от самого руководства Праги-6», — говорится в заявлении дипмиссии.

Представители посольства отметили, что «радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма», было принято накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества.

«Убеждены, что в Чехии бережно и с большим уважением относятся к памяти воевавших с нацизмом в годы Второй мировой войны солдатам и офицерам Красной Армии. Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага 6 мы этого сказать не можем», — резюмировали российские дипломаты.

Как ранее сообщал 420on.cz, Прага 6 в пятницу, 30 августа, установила металлические конструкции вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, на которые была затем натянута ткань. Свое решение закрыть памятник чиновники объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую.

Вскоре ткань снял активист Йиржи Черногорский, но администрация Праги 6 обещает вернуть ее в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы облили мемориал красной краской. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента. Однако на памятнике остались следы красной краски.



Полиция расследует порчу монумента, преступнику грозит до одного года лишения свободы. Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, однако заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России.

Источник: facebook Посольства РФ в Чехии