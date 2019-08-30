Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.94
USD
23.52
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
01n 23 °C
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев

Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев

Александра Кириченко 215 0
Посольство России в Чешской Республике прокомментировало закрытие памятника маршалу Ивана Коневу брезентом, назвав действия руководства Праги 6 повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. Тем временем ткань с лесов уже сняли.
Фото: скриншот видео iDnes.cz
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев

«Сегодняшние действия муниципальных властей, а также их открытое одобрение недавнего акта вандализма (хотели бы напомнить, что глава района на своем профиле в социальной сети “Фейсбук” назвал внешний вид облитого в ночь на 22 августа с.г. красной краской мемориала “красивым” и прямо заявил, что не намерен приводить его в надлежащий вид) наглядно демонстрируют, что памятник нуждается в защите прежде всего от самого руководства Праги-6», — говорится в заявлении дипмиссии.

Представители посольства отметили, что «радикальное решение закрыть брезентом памятник, посвященный одному из тех, кто избавил Европу от ужасов нацизма», было принято накануне 80-й годовщины начала самого страшного военного конфликта в истории человечества. 

«Убеждены, что в Чехии бережно и с большим уважением относятся к памяти воевавших с нацизмом в годы Второй мировой войны солдатам и офицерам Красной Армии. Выражаем сожаление, что о руководстве городского района Прага 6 мы этого сказать не можем», — резюмировали российские дипломаты.

Как ранее сообщал 420on.cz, Прага 6 в пятницу, 30 августа, установила металлические конструкции вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, на которые была затем натянута ткань. Свое решение закрыть памятник чиновники объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую.

Вскоре ткань снял активист Йиржи Черногорский, но администрация Праги 6 обещает вернуть ее в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы облили мемориал красной краской. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента. Однако на памятнике остались следы красной краски. 
 
Полиция расследует порчу монумента, преступнику грозит до одного года лишения свободы. Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, однако заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России.

Источник: facebook Посольства РФ в Чехии

Рассказать всем:
Темы
Прага памятник
Читайте
по теме 
Как провести в Праге выходные 31 августа и 1 сентября
30.08.2019 17:10 Культура
Как провести в Праге выходные 31 августа и 1 сентября
303 0
Вкусно и натурально: где в Праге попробовать лучшее мороженое
30.08.2019 14:35 Еда
Вкусно и натурально: где в Праге попробовать лучшее мороженое
359 0
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
30.08.2019 13:58 Экономика
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
548 0
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
30.08.2019 11:53 Спорт
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
279 0
Последние новости:
30
августа
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
30.08.2019 13:58 Экономика
В 2020-м станцию метро «Флора» закроют на полтора года
548 0
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
30.08.2019 11:53 Спорт
В Праге пройдет акция «Месяц набора в спортивные клубы 2019»
279 0
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
30.08.2019 11:23 Общество
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу
674 0
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
30.08.2019 10:27 Общество
Прага подарит первоклассникам школьные наборы
350 0
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
30.08.2019 09:50 Экономика
Ассоциация дилеров подержанных автомобилей исключила большинство своих членов
453 0
29
августа
Суд обязал ресторан в центре Праги заплатить 20 млн крон
29.08.2019 16:55 Экономика
Суд обязал ресторан в центре Праги заплатить 20 млн крон
2799 0
Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах
29.08.2019 16:06 Общество
Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах
417 0
В пражском районе Голешовице горело строящееся здание
29.08.2019 13:29 Общество
В пражском районе Голешовице горело строящееся здание
1011 0
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
29.08.2019 11:22 Общество
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
2915 0
ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое
29.08.2019 10:36 Общество
ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое
412 0


Мобильная версия