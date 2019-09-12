Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу должен переехать в другое достойное место. К такому выводу после шестичасовых дебатов пришли члены совета администрации Праги 6. На площади Интербригады чиновники хотят разместить новый памятник тем, кто принимал участие в освобождении Праги от нацистов.

33 члена совета из 45 проголосовали за перемещение статуи. Представители Пиратской партии предложили провести референдум по этому вопросу, но их инициативу члены совета не поддержали. Заседание, на котором обсуждалась судьба памятника маршалу Коневу, началось в четверг в 11 часов утра и закончилось в 5 часов вечера. Помимо политиков, в дебатах в рамках опроса участвовали жители Праги 6.

«Мне жаль, что у нас есть президент, который через своего представителя называет меня нацистом. Сожалею, что у нас есть президент, который отказывается признать, что им управляет Российская Федерация. Как еще объяснить, что его заявления соответствуют заявлениям министра культуры России?» — заявил на заседании староста Праги 6 Ондржей Коларж.

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа вандалы в очередной раз полили памятник маршалу Коневу красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. Коларж заявил, что есть два варианта решения ситуации: перенос памятника на территорию посольства РФ или передача в одну из частных коллекций. Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья предложила перевезти памятник в Москву. Ондржей Коларж назвал ее идею «полезным и мудрым шагом».