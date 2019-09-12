Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.87
USD
23.36
RUB
0.36
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01n 14 °C
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу

Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу

Марина Комарова 222 0
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу должен переехать в другое достойное место. К такому выводу после шестичасовых дебатов пришли члены совета администрации Праги 6. На площади Интербригады чиновники хотят разместить новый памятник тем, кто принимал участие в освобождении Праги от нацистов.
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу
33 члена совета из 45 проголосовали за перемещение статуи. Представители Пиратской партии предложили провести референдум по этому вопросу, но их инициативу члены совета не поддержали. Заседание, на котором обсуждалась судьба памятника маршалу Коневу, началось в четверг в 11 часов утра и закончилось в 5 часов вечера. Помимо политиков, в дебатах в рамках опроса участвовали жители Праги 6.
 
«Мне жаль, что у нас есть президент, который через своего представителя называет меня нацистом. Сожалею, что у нас есть президент, который отказывается признать, что им управляет Российская Федерация. Как еще объяснить, что его заявления соответствуют заявлениям министра культуры России?» — заявил на заседании староста Праги 6 Ондржей Коларж.
 
Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа вандалы в очередной раз полили памятник маршалу Коневу красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. Коларж заявил, что есть два варианта решения ситуации: перенос памятника на территорию посольства РФ или передача в одну из частных коллекций. Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья предложила перевезти памятник в Москву. Ондржей Коларж назвал ее идею «полезным и мудрым шагом». 
 
Источник: novinky.cz
Рассказать всем:
Темы
памятник Россия Чехия война Прага
Читайте
по теме 
Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву
09.09.2019 10:01 Общество
Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву
1194 0
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу
03.09.2019 11:54 Общество
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу
1225 0
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
02.09.2019 18:02 Политика
После митинга у памятника Коневу активист снова сорвал закрывавший статую брезент
1047 0
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
30.08.2019 17:01 Политика
Российское посольство обвинило руководство Праги 6 в осквернении памяти павших красноармейцев
1508 0
Последние новости:
12
сентября
На выходных в Чехии будет летняя погода
12.09.2019 14:17 Общество
На выходных в Чехии будет летняя погода
325 0
С 2020 года у каждой собаки в Чехии должен быть чип
12.09.2019 11:44 Общество
С 2020 года у каждой собаки в Чехии должен быть чип
586 0
Австрийцы открыли последний участок автомагистрали из Вены в Микулов
12.09.2019 10:04 Экономика
Австрийцы открыли последний участок автомагистрали из Вены в Микулов
677 0
Карел Готт борется с острым лейкозом
12.09.2019 08:41 Общество
Карел Готт борется с острым лейкозом
581 0
11
сентября
Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки
11.09.2019 13:45 Общество
Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки
1460 0
Археологи в Чехии обнаружили место захоронения цыган, работавших в концлагере
11.09.2019 12:12 Культура
Археологи в Чехии обнаружили место захоронения цыган, работавших в концлагере
536 0
Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек
11.09.2019 10:18 Общество
Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек
821 0
Станислав Фиала признан архитектором года
11.09.2019 09:47 Культура
Станислав Фиала признан архитектором года
475 0
10
сентября
Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей
10.09.2019 15:02 Политика
Первый в истории Чехии заместитель председателя Еврокомиссии займется защитой европейских ценностей
577 0
Чешские ученые выяснили, что использование компьютеров приносит детям пользу
10.09.2019 14:03 Общество
Чешские ученые выяснили, что использование компьютеров приносит детям пользу
1370 0


Мобильная версия