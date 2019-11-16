В демонстрации на Летне приняли участие 300 тысяч человек

Люди собрались, чтобы отметить 30-летнюю годовщину падения коммунистического режима и предъявить ультиматум премьер-министру Андрею Бабишу.

Фото: Petr Solar / facebook.com/milionchvilek

Акция на Летне (Прага 7) началась в субботу, 16 ноября, в 14:00. По словам организаторов, инициативы «Миллион мгновений для демократии», собралось примерно столько же людей, сколько и на июньской демонстрации в том же месте. После поступило уточнение, что участников оказалось больше. Глава инициативы Микулаш Минарж оценил их число в 300 тысяч, министр внутренних дел Ян Гамачек — в 250 тысяч. Мобильный оператор T-Mobile привел цифру 257 тысяч. В июне полиция насчитала 200 тысяч участников, T-Mobile — 258 тысяч, а позже поднял оценку до 283 тысяч. В ноябре 1989 года на Летне собралось 800 тысяч человек.

Организаторы нынешнего протеста призвали Андрея Бабиша уйти в отставку до конца года, если он не готов полностью порвать связь со своими компаниями и СМИ и уволить министра юстиции Марию Бенешову. Лидеры «Миллиона мгновений для демократии» отметили, что, если премьер-министр не примет их условия, протесты продолжатся и их начнут обсуждать за границей. Движение опубликовало на своем сайте заявление в поддержку демократического режима — декларацию о немерениях, подписать которую могут все желающие.

Также инициатива призвала оппозиционные партии — ODS, «Пиратов», STAN, TOP 09 и KDU-ČSL — в течение года подготовить совместную программу и создать коалицию, чтобы на следующих выборах получить как можно больше мандатов. Из оппозиционных политиков участие в демонстрации принял, например, лидер «Пиратов» Иван Бартош, там же присутствовал его коллега по партии мэр Праги Зденек Гржиб.

Ранее лидер инициативы Микулаш Минарж сообщил, что она не превратится в партию, а сам он не станет профессиональным политиком.

Полиция отмечает, что субботняя акция, несмотря на большое число участников, прошла без серьезных проблем. Одна женщина попала в больницу с травмой руки, также расследуется незаконный запуск дронов двумя демонстрантами.

Источник: ceskenoviny.cz