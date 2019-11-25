В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против

Староста пражского района Ржепорые Павел Новотны (ODS) предложил поставить памятник Русской освободительной армии. Проект будет обсуждаться на заседании 16 декабря. Посольство РФ уже выступило с осуждением.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-N0301-503 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

«Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха, — говорится в комментарии дипмиссии. — В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года)».

В посольстве подчеркивают, что, если памятник будет установлен, это станет нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

Между тем авторы инициативы уточняют, что речь идет о памятной доске, которая напомнит, что власовцы достигли района Ржепорые 6 мая 1945 года и что именно здесь генералы Власов и Буняченко обсуждали операцию по освобождению Праги. «Судьба Праги фактически решалась в Ржепорые», — ранее писали представители районных властей в Facebook.

В свою очередь Павел Новотны хочет, чтобы в заседании 16 декабря, на котором будет обсуждаться возможная установка памятника, приняли участие жители района.

Источники: ceskenoviny.cz и facebook