В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против

«Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха, — говорится в комментарии дипмиссии. — В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года)».
В посольстве подчеркивают, что, если памятник будет установлен, это станет нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.
Между тем авторы инициативы уточняют, что речь идет о памятной доске, которая напомнит, что власовцы достигли района Ржепорые 6 мая 1945 года и что именно здесь генералы Власов и Буняченко обсуждали операцию по освобождению Праги. «Судьба Праги фактически решалась в Ржепорые», — ранее писали представители районных властей в Facebook.
В свою очередь Павел Новотны хочет, чтобы в заседании 16 декабря, на котором будет обсуждаться возможная установка памятника, приняли участие жители района.
Источники: ceskenoviny.cz и facebook