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В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против

В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против

Александра Кириченко 346 0
Староста пражского района Ржепорые Павел Новотны (ODS) предложил поставить памятник Русской освободительной армии. Проект будет обсуждаться на заседании 16 декабря. Посольство РФ уже выступило с осуждением.
Фото: Bundesarchiv, Bild 183-N0301-503 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]
В Праге могут поставить памятник власовцам, посольство РФ против

«Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха, — говорится в комментарии дипмиссии. — В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния А.А.Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года)».

В посольстве подчеркивают, что, если памятник будет установлен, это станет нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года.

Между тем авторы инициативы уточняют, что речь идет о памятной доске, которая напомнит, что власовцы достигли района Ржепорые 6 мая 1945 года и что именно здесь генералы Власов и Буняченко обсуждали операцию по освобождению Праги. «Судьба Праги фактически решалась в Ржепорые», — ранее писали представители районных властей в Facebook.

В свою очередь Павел Новотны хочет, чтобы в заседании 16 декабря, на котором будет обсуждаться возможная установка памятника, приняли участие жители района.

Источники: ceskenoviny.cz и facebook

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Темы
Прага памятник посольство Россия
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