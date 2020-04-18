Посольство России в Праге переедет с площади Бориса Немцова

В конце февраля площадь Под Каштаны в Праге 6, где расположено посольство, была переименована в площадь Бориса Немцова. Однако димписсия не будет указывать это название в своем адресе.

В ноте в адрес чешского МИДа посольство сообщило, что теперь официально находится на улице Коруновачни. Там, примерно в 400 метрах от главного здания посольства, расположен консульский отдел ведомства.

«Российское посольство сегодня информировало нас о смене адреса для доставки корреспонденции, речь идет исключительно об административном шаге», — отметила пресс-секретарь МИДа Зузана Штихова.

Нотой, переданной в МИД в электронном виде, дипломатическая миссия отреагировала на письмо от пражского магистрата, в котором сообщалось об официальной смене адреса российского посольства на площадь Бориса Немцова, дом 1. Стоит отметить, что здание посольства — единственный объект, который находится на этой площади.

На сайте дипломатической миссии пока указан адрес до переименования — Pod Kaštany 1.

Напомним, церемония переименования состоялась 27 февраля 2020 года. В ней приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, который выступил инициатором смены названия, чешские политики, а также дочь Бориса Немцова Жанна.

Источник: aktualne.cz