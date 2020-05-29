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Староста Павел Новотны получил по почте конверт с подозрительным порошком

Староста Павел Новотны получил по почте конверт с подозрительным порошком

Марина Коханкова 599 0
В четверг вечером староста района Прага – Ржепорые Павел Новотны, который установил памятник власовцам, получил по почте на свой рабочий адрес подозрительный конверт, в котором был белый порошок.
Фото: DVTV
Староста Павел Новотны получил по почте конверт с подозрительным порошком

Конверт был осмотрен и проверен с помощью специального рентген-аппарата, а затем его отвезли в лабораторию химики пожарного отделения. В общей сложности на месте происшествия работали около десяти пожарных и полицейских, а также пиротехник. 

«Мы открывали конверты на работе, в одном из них была фольга, из которой высыпался какой-то порошок», — сказал Новотны. Более подробно комментировать данный инцидент он отказался.

Полиция выясняет, кто отправил конверт и что за вещество в нем находилось. «Это опасный предмет, мы работаем с ним, пока я не могу сказать больше», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнова.

Староста Павел Новотны, как и мэр Праги Зденек Гржиб и староста Праги 6 Ондржей Коларж, принявший решение о демонтаже памятника Коневу, находятся под защитой полиции. 

В мае журналисты из программы «168 часов» телеканала ČT1 со ссылкой на свои источники сообщили, что 14 марта яд рицин для покушения на Гржиба и Колларжа провез в дипломатическом багаже и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. В Россотрудничестве эти обвинения назвали беспочвенными, а российское посольство потребовало у чешского МИДа предпринять меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство сотрудника дипмиссии, в частности, обеспечить Кончакову полицейскую охрану, так как в его адрес начали поступать угрозы.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага полиция памятник пожарники чиновники
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