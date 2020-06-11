На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter

Случай расследует полиция. Как только следственные действия на месте завершатся, надпись уберут.
Памятник Уинстону Черчиллю в Праге находится на одноименной площади у здания Высшей школы экономики.
Ранее на волне протестов против проявлений расизма и полицейского произвола были осквернены или снесены некоторые памятники в США и в Европе. Так, в американской Вирджинии активисты снесли памятник Христофору Колумбу, а в Лондоне — работорговцу Роберту Миллигану, владевшему плантациями на Ямайке. Лондонский памятник Черчиллю также был осквернен.
Источник: facebook Праги 3