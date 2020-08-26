Чехия выделит 10 млн крон на помощь белорусам, пытающимся свергнуть Лукашенко

«Приоритетами на данный момент являются поддержка независимых СМИ, чтобы обеспечить гражданам Беларуси доступ к независимой информации. В конкретных практических областях это правовая помощь людям, потерявшим работу из-за того, что они сообщили о манипуляциях на выборах, а также юридическая помощь журналистам, подвергшимся преследованиям. Это может быть психотерапевтическая помощь людям, которые были арестованы и, по словам свидетелей, подвергались пыткам со стороны местных властей», — сказал Петржичек.
Чехия также рассмотрит возможность оказания медицинской помощи тем, кому она недоступна в Беларуси, в чешских больницах. Однако Петржичек ранее заявлял, что использовать программу медицинской эвакуации МВД для этих целей будет невозможно, необходимо будет создать специальный инструмент.
По словам Петржичека, посольство Чехии в Минске вместе с белорусскими организациями гражданского общества должно принять решение о распределении помощи. Часть средств будет распределена чешскими государственными органами в сотрудничестве с посольством, часть — через неправительственные организации в Беларуси или независимые СМИ.
Беспорядки в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. Власти заявили о решительной победе Лукашенко, который находится во главе государства с 1994 года. Однако большая часть населения считает результаты сфальсифицированными и выступает против действующей власти. В ходе митингов и демонстраций были задержаны более 7000 человек, около 4000 остаются в следственных изоляторах. Несколько человек погибли в ходе подавления протестов, многие белорусы пропали без вести.
Источник: idnes.cz