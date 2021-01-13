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Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш

Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш

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Водители такси не получают государственные компенсации, поэтому они готовят акцию протеста в деревне Пругонице — в этой части Праги живет чешский Премьер-министр Андрей Бабиш. Акция запланирована на 10 часов утра в воскресенье, 17 января. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на ней может присутствовать только 100 человек.
Чешские таксисты готовят акцию протеста в Пругонице. Там живет Премьер-министр Андрей Бабиш

По словам главы Ассоциации чешских таксистов Петра Полишенского, последствия второй волны пандемии коронавируса разрушительны для большинства водителей такси в Чешской Республике. 

 

«Мы не собираемся вести переговоры, но нам нужны деньги, на которые мы имеем право. Пока мы не получили даже коронавирус. За последние месяцы сфера услуг такси сильно пострадала, мы зарабатываем минимум, которого хватает только на самое необходимое. Правительство не обращает внимание на наши проблемы, но водители —  тоже люди, у которых есть семьи и дети», —  написал Полишенский в приглашении на акцию протеста в Праге. Только члены ассоциации потеряли более 90% своих доходов из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса в Чехии.

 

Деятельность водителей не была приостановлена, поэтому государство не компенсирует водителям убытки. Глава ассоциации считает, что чешское правительство не воспринимает их всерьез и недооценивает их численность.

 

По словам Полишенского, это будет общенациональная акция протеста, в которой примут участие самозанятые водители и их семьи.

 
 
Источник: seznamzpravy.cz
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Темы
такси протест Чехия Прага коронавирус компенсация
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