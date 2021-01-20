В Праге пройдут митинги в поддержку Алексея Навального

В Праге пройдут сразу два митинга в поддержку арестованного Алексея Навального. Один на площади Яна Палаха, другой — у Посольства РФ в Праге. Как и всероссийские акции протеста, мероприятия запланированы на 23 января.

Фото: Официальная страница Алексея Навального в Facebook

Митинг в поддержку Алексея Навального и политических заключенных состоится в субботу, 23 января, в Праге на площади Яна Палаха (náměstí Jana Palacha).

Организатор мероприятия — современный российский художник, общественный деятель и устроитель культурных акций чешско-русской направленности в Праге «KULTURUS»‎ Антон Литвин.

«Мы против политических репрессий, за демократию, свободу слова и европейские ценности. Путин, его чиновники и сотрудники ФСБ должны увидеть, как нас много во всем мире — только так мы сможем добиться освобождения Навального и всех политзаключенных»‎, — написал Антон Литвин на своей странице в Facebook.

Митинг начнется в 14:00 и продлится предположительно два часа. Место акции выбрано не случайно.

«‎Здесь сталкиваются прошлое, настоящее и будущее. На стене Философского факультета, находящегося на площади когда-то именуемой площадью Красноармейцев, установлен бюст Палаха; в здании факультета уже несколько лет располагается Академический центр Бориса Немцова по изучению России; факультет посещает много студентов из стран бывшего Советского союза»‎, — говорится в описании акции.

Акция пройдет на русском языке, все выступления будут сопровождаться чешским переводом. По правилам, действующим на территории Чехии в связи с пандемией коронавируса, на митинге могут присутствовать только сто человек.

Еще один митинг состоится в субботу в 11:00 у Посольства Российской Федерации в Праге, на площади Бориса Немцова в пражском районе Бубенеч.