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Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии

Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии

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В субботу, 23 января, в Праге состоялось два митинга. Один — у Посольства Российской Федерации на площади Бориса Немцова, другой — на площади Яна Палаха. Оба митинга прошли спокойно.
Митинги в поддержку Алексея Навального прошли в Чехии

В первой половине дня у Посольства РФ собралось около 200 человек. Митингующие скандировали «‎‎Путина на нары» и держали плакаты с надписью «Россия — не царство. Дед, уходи». По словам организатора Николая Лежнева, митинг прошел спокойно. Сотрудники полиции предупредили митингующих о необходимости соблюдать порядок и эпидемиологические правила. Полицейские следили за порядком и не вмешивались в происходящее. Акция закончилась примерно в 13:00, некоторые участники переместились на второй митинг. 

«‎Я решил организовать митинг, когда увидел задержание Навального в Москве. Это уже совсем беспредел. Я никогда до этого не занимался активизмом, Навального поддерживал лайками в социальных сетях», — рассказывает Николай. 

На площади Яна Палаха возле пражского Рудольфинума митингующих было в разы больше. Второй митинг организовал Антон Литвин, общественный деятель, художник и организатор акций чешско-русской направленности в Праге «KULTURUS». Мероприятия проходило на русском языке с чешским переводом, на акции говорили о политических заключенных, о Белоруссии и о протестах, которые проходили сегодня в России. Несколько раз отмечали поступок жителей Якутска, которые вышли на улицы в 50-градусный мороз.

Среди тех, кто пришел поддержать оппоцизионного политика в Праге, были люди разных поколений. Многие принесли с собой плакаты, фотографии Алексея Навального и даже ершики, которые стали символом неоправданной роскоши — в расследовании Алексея Навального о дворце Владимира Путина упоминались туалетные ершики стоимостью 700 евро.

Протестующие кричали «Свободу Навальному», «Россия будет свободной», также звучала песня группы Наутилус Помпилиус «Скованные одной цепью».  

Студенты обсуждали, что родственники из России просили их не участвовать в митингах или быть осторожными. Протест на площади Яна Палаха прошел без происшествий, как и митинг у посольства: полицейские наблюдали за происходящим в стороне. Организаторы предупредили, что людей без масок могут вывести с мероприятия. Протестующие разошлись около 16:00.

В Карловых Варах у Генерального консульства РФ тоже собрались русскоговорящие жители Чехии. Поддержать Навального вышли 8 человек. Они держали в руках фотографии политика и плакаты с надписью «Мы за соблюдение законов и прав граждан в РФ».

 

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Темы
митинг протест Прага Прага на русском Чехия Путин
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