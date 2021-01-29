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Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге

Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге

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В пятницу, 29 января, инициатива Chcípl PES, объединяющая предпринимателей, которые не согласны с правительственными противоэпидемическими мерами, проведет в Праге очередную демонстрацию.
Инициатива Chcípl PES планирует демонстрацию в Праге

Мероприятие запланировано на 15:00. Организаторы хотят заблокировать правительственные здания, подробности акции будут опубликованы в социальных сетях за час до протеста.

«Это будет просто протест, конечно, ненасильственный, согласно закону. Мы заблокируем некоторые правительственные здания», — сказал журналистам Иржи Янечек из пивоварни Malý Janek, который также был депутатом парламента.

Инициатива уже организовывала демонстрации. Например, в прошлую субботу владельцы ресторанов открыли свои заведения в знак протеста против ограничений. 10 января прошла демонстрация на Староместской площади в Праге.

 

Источник: ceskenoviny

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Темы
коронавирус Прага Чехия пандемия ограничение
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