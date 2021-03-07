Во время протестов в Праге полиция задержала нескольких демонстрантов

В воскресенье на Староместской площади состоялась акция протеста, которую организовала инициатива«Chcípl pes». Количество участников превышало установленные нормы.

Участники собрались на Староместской площади, потом несколько сотен протестующих двинулись в сторону Влтавы. Затем они перешли Карлов мост и отправились на Петршин, после этого снова вернулись на Староместскую площадь. Дальше митингующие покинули площадь и направились к площади Республики. Оттуда — в нижнюю часть Вацлавской площади, там их остановила полиция. Акция протеста закончилась около 18:00.

Примерно в 14:00 десятки людей начали скандировать лозунги «Свобода», «У вас нет совести», «У нас голые руки» на Староместской площади. У некоторых людей не было респираторов или масок, полиция с помощью мегафонов предупредила их о необходимости следовать инструкциям и правительственным мерам.

Вскоре после этого несколько протестующих прорвались через заграждения и проникли на охраняемую территорию. Полиция надела наручники на некоторых из них.

«В качестве меры предосторожности полиция задержала несколько человек из-за неподчинения призыву властей и нарушения постановлений правительства», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек. В то же время пражская полиция сообщила в Твиттере, что представитель муниципалитета прекратил митинг из-за превышения установленного количества участников.

И Староместская, и Вацлавская площадь были закрыты уже до полудня, все люди должны были пройти проверку.

«Тот, кто не попадает под исключения, не сможет пройти дальше. Люди, которые шли на работу, должны были предоставить справку», — сообщил корреспондент Novinky.cz перед началом демонстрации.

Полиция подтвердила, что на площадях приняты меры безопасности. «Въехать могут только жители, которые имеют постоянное место жительства в Праге. Человек, который не проживает в округе, не может пройти, потому что право на собрания действует только на территории его округа. Некоторые показывают подтверждения о том, что они идут работать на бригаду. Эти документы оцениваются индивидуально », — сказал журналистам Данек.

В воскресенье днем ​​инициатива «Chcípl pes» организовала еще одну демонстрацию на Староместской площади. Они призывали защитить демократию, свободу и человечность, а также требовали отставки правительства.

«В то время, когда все демократические принципы перестали работать, а оппозиция голосует за разрушительные законы, ответственность лежит на нас, простых людях. Давайте не допустим повторение истории, когда трусость взяла верх над ответственностью», — заявили в приглашении организаторы акции протеста.

Демонстрацию на Вацлавской площади, которая началась в 13:00, организовала инициатива «Мы вместе» (My společně). Участие приняли независимые депутаты Любомир Вольны и Мариан Бойко. В приглашении на мероприятие организаторы заявили, что «свобода находится под максимальной угрозой». Однако Вольны прекратил демонстрацию через несколько минут после того, как на протестующих двинулась полиция.

Полиция еще до начала акций объявила, что готова к демонстрациям. «Основной целью полиции будет обеспечение общественного порядка и контроль за соблюдением правительственных постановлений», — сказал представитель полиции Ян Данек, добавив, что демонстрация будет контролироваться еще и антиконфликтной группой.

Текущие правительственные меры ограничивают право на собрания. В демонстрациях могут участвовать не более 100 человек, необходимо также соблюдать дистанцию. Во время демонстрации необходимо надевать респиратор класса FFP2 или хирургическую маску. Тканевые маски и шарфы не допускаются.

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Источник: novinky.cz

