Австрия и Словения помогут Чешской Республике с вакцинами против covid-19

Как сообщает издание Der Standard, Австрия предоставит Чешской Республике 30 000 доз вакцины против COVID-19. О своем решении в пятницу заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Словения тоже предлагает дополнительную помощь — 10 000 доз.

ЕС обещал предоставить Чешской Республике 240 000 доз вакцины Pfizer / Biontech, это именно то количество, которое соответствует первоначальным требованиям. Австрия, которая также жаловалась на несправедливость распределения вакцин, не получит ни одной дополнительной дозы из “пакета солидарности” то есть из 2 854 654 доз, которые предназначены для стран, оказавшихся в тяжелом положении из-за нехватки вакцин. Австрии достанется 198 815 доз. Тем не менее, страна решила помочь Чешской Республике и попытаться исправить механизмы ЕС.

«Отсутствие солидарности по отношению к Чешской Республике совершенно непостижимо», — заявили в администрации Вены. По данным администрации, Чехии будут помогать и другие страны Евросоюза.

«Мы окажем Чешской Республике билатеральную поддержку, и нам кажется очень полезным то, что мы услышали от других европейских стран — они хотят сделать то же самое», — сказал Курц.

Словения предложила Чешской Республике дополнительную помощь с вакцинами, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш в Twitter. По его словам, Любляна предлагает поделиться 10 тысячами доз вакцины.

Напомним, что Португалия, председательствующая в ЕС, первоначально предлагала зарезервировать три миллиона вакцин для шести наиболее нуждающихся стран, а именно для Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Чехии. Остальные семь миллионов доз планировалось распределить по населению между всеми 27 членами ЕС. Но этот план не понравился Австрии, Чехии и Словении, поэтому они получат только свою часть из общего числа вакцин, а вакцины из «пакета солидарности» будут распределены между Болгарией, Хорватией, Эстонией, Латвией и Словакией.