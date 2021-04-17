Чехия высылает 18 российских дипломатов из страны

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть все основания подозревать российские спецслужбы ГРУ в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетицах.

Министр иностранных дел Ян Гамачек уже выдворил 18 дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию. Гамачек также проинформировал об этом посла России. Андрей Бабиш сообщил о выводах чешских спецслужб президенту Милошу Земану.

Взрывы в местах расположения боеприпасов в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group. Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетиц. Реконструкция закончилась только в октябре прошлого года. Ее стоимость достигает сотен миллионов крон.

Напоминаем, что в понедельник, 19 апреля, Гамачек планировал вылететь в Россию, чтобы обсудить возможные поставки российской вакцины против covid-19. В пятницу он объявил, что поездка отменяется.

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Источник: novinky.cz