Чешский депутат Доминик Фери отверг обвинения в сексуальном насилии

Депутата чешского парламента от партии TOP 09 Доминика Фери обвиняют в том, что он в прошлом заставлял женщин заниматься с ним сексом на вечеринках, хотя они были против. Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение.

Фото: wikipedie

«Я принципиально отвергаю ложные обвинения в сексуальном насилии, которые появлялись в последние дни, чаще всего, анонимно в социальных сетях, и которые затрагивают не только меня, но и мое окружение», — сказал Фери. Заявление было опубликовано в Instagram, а также появилось на сайте TOP 09.

Он также написал, что ему как политику приходилось сталкиваться с личными оскорблениями и, к сожалению, с нечестными методами предвыборной кампании. «Однако я лично всегда проводил кампанию честно и не собираюсь ничего менять», — сказал он.

О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год.

«Он взял тумбочку и заблокировал ею дверь, чтобы я не могла выйти из комнаты. Я повторила, что не хочу заниматься с ним сексом, и попросила его перестать приставать ко мне. Он закричал на меня, чтобы я замолчала, а затем набросился на меня и стал заниматься сексом, несмотря на мой протест. Я была в шоке и не могла даже пошевелиться», — рассказала одна из жертв.

Еще одну женщину Фери якобы изнасиловал в ванной комнате, которую также забаррикадировал. «Он залез ко мне в душ и стал требовать секса. Пространства было мало, мне некуда было деться. Он все время говорил мне, что это будет совсем недолго и его совершенно не интересовал мой отказ. В конце концов, он сделал это против моей воли и несмотря на то, что я несколько раз четко сказала ”нет”», — призналась женщина.

В своем письменном заявлении политик в целом отказался признать факты сексуального насилия, но извинился за неприемлемое поведение. «Для меня нет большего чувства унижения и личной неудачи, чем оглядываться назад и вспоминать ситуации, в которых я вел себя ненадлежащим образом, не как джентльмен. Я прошу прощения за все такие ситуации, я глубоко и искренне извиняюсь за них. Я был просто молод, теперь я живу по-другому», — добавил он.

Далее депутат написал, что готов говорить об этом вопросе в будущем и использовать все свои возможности и силы, чтобы привлечь к этой ситуации внимание, которого она заслуживает. «Я прошел долгий путь и попытался преодолеть свои недостатки. Я считаю, что я иду в правильном направлении», — сказал Фери.

Источник: novinky.cz