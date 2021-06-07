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Светлана Тихановская призвала Чехию усилить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская призвала Чехию усилить санкции против режима Лукашенко

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По мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Чехия должна быть последовательной в своих действиях против незаконного и террористического режима белорусского президента Александра Лукашенко. Чехии следует поощрять дальнейшие санкции против его сторонников и связанных с ними предприятий, сказала она 7 июня во время своего визита в Прагу.
Фото: Facebook
Светлана Тихановская призвала Чехию усилить санкции против режима Лукашенко

В последние недели режим Лукашенко усиливает репрессии против своих противников, необходимо остановить эти действия и преследовать их по закону. Об этом оппозиционный политик заявила на пресс-конференции после переговоров с президентом Сената Милошем Выстрчилом, по приглашению которого она приехала в Чешскую Республику.

Выстрчил назвал лидера белорусской оппозиции реально избранным президентом Беларуси. На президентских выборах в августе прошлого года Тихановская по официальным результатам набрала 10,1% голосов. Однако многие считают, что на самом деле она получила больше поддержки, чем официально победивший Лукашенко. Результаты президентских выборов в Беларуси не признаются многими государствами, в том числе Европейским союзом

По словам главы чешского Сената, санкции против режима Лукашенко, который Выстрчил назвал «преступным», должны быть приняты на самом широком уровне, как минимум, в рамках ЕС, чтобы они были эффективными. Чешская Республика также должна настаивать на исключении Беларуси из организации Интерпол .

Тихановская призвала к поддержке противников режима Лукашенко, которые сейчас находятся в тюрьме, хотя бы формой электронной переписки. Она упомянула журналиста Романа Протасевича, который был арестован 23 мая вместе со своей подругой в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. «Судя по всему, их избили и заставили признаться в преступлениях, которые они не совершали. Похоже, уже ни у кого нет сомнений в том, что режим Лукашенко является террористическим и должен быть остановлен как можно скорее», — сказала политик.

Белорусский политик преследуется в своей стране по статье Уголовного кодекса за призывы к захвату власти. Конкретная причина состоит в том, что по инициативе белорусской оппозиции во главе с Тихановской был создан координационный совет, цель которого — посредничество в мирной передаче власти в стране. За это ей грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Россия объявила Тихановскую в розыск на основании соглашения с Беларусью.

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Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
белорусы Беларусь оппозиция Прага Сенат ЧР Чехия выборы
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