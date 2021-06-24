Президент Чехии встретится в понедельник с кабинетом министров

Президент Милош Земан проведет в понедельник в замке в Ланах переговоры с кабмином и премьер-министром Андреем Бабишем. Члены кабинета министров начнут свое очередное заседание в 11:00 вместо обычных 14:00, а во второй половине дня отправятся на встречу с главой государства. Встреча продлится примерно полтора часа. Информацию подтвердили пресс-секретари правительства и Пражского Града Яна Адамцова и Иржи Овчачек соответственно.

Кабмин проводил аналогичную встречу с президентом в феврале прошлого года, когда вместе отправились на автобусе из академии Страки в загородный дом президента. Они обговорили воздействие надвигающейся эпидемии коронавируса на экономику, субсидии на солнечную электроэнергию и составление государственного бюджета. Предыдущая встреча была приурочена к рождественскому ужину в декабре 2018 года.

Адамцова говорит, что на этот раз министры поедут вместе не на автобусе, а на машине: «Переговоры продлятся еще полтора часа. На самом деле это традиционный новогодний обед с членами правительства, который в этом году несколько раз откладывался из-за пандемии». По словам Овчачека, это будет дружеская деловая встреча, посвященная текущим событиям в стране и за рубежом.

На заседании в понедельник правительство представит в основном парламентские законопроекты. Также, по словам Бабиша, обсудят, стоит ли вводить тесты на коронавирус в школах в сентябре. На встрече окончательно подтвердят, будут ли 1 июля заменены респираторы хирургическими масками в транспорте и помещениях. Министр юстиции Мари Бенешова объявила, что предложит правительству нового Главного прокурора.

Источник: ČTK

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