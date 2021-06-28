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Новый виток чешско-российских отношений

Новый виток чешско-российских отношений

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Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой заявляет, что Россия несет международно-правовую ответственность за причастность к взрыву склада боеприпасов во Врбетицах. Он также требует полной компенсации за ущерб, причиненный взрывами.
Новый виток чешско-российских отношений

Несколько дней назад группа депутатов во главе с министром внутренних дел Яном Гамачеком внесла в Палату депутатов законопроект о единовременной компенсации региону, муниципалитетам и жителям за лишения после взрыва. Исходя из законопроекта, государство распределит между ними 700 миллионов крон.

Компенсация будет касаться Злинского края, муниципалитетов Богуславице-над-Вларжи, Галужице, Липова, Влаховице и города Славичин. Претенденты от семи коалиционных и оппозиционных клубов хотят, чтобы палата как можно скорее одобрила законопроект в первом чтении. Но сначала его должен оценить кабинет министров.

Смолек также сообщил послу, что включение Чехии в список «недружественных» государств является нарушением международного права. К ним относятся Венская конвенция о дипломатических отношениях и Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. По мнению чешских дипломатов, постановление должно быть отменено.

Дипломатический раскол с Россией произошел, когда чешские спецслужбы и следователи обнаружили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. В апреле Чехия решила выслать 18 сотрудников посольства, которых называла офицерами российских спецслужб. Москва ответила высылкой 20 дипломатов или сотрудников посольства.

Тогда Чехия решила выслать других рабочих, отведя им на сборы время до конца мая. В ответ Россия заявила, что переходит к «строгому паритету» в численности работников посольства.

Россия также включила Чехию и США в середине мая в недавно созданный список стран, которые не являются дружественными. В интервью на прошлой неделе министр иностранных дел Якуб Кулганек сказал, что исключение Чешской Республики из списка будет одним из важных предварительных условий для возобновления серьезного политического диалога.

Источник: iRozhlas.cz

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Темы
Чехия Прага Россия Москва Министерство иностранных дел
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